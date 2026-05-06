Еще один редчайший малыш трубкозуба появился на свет в Нижнем Новгороде.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова произошло чудо. В стране птиц и зверей на свет появился еще один редчайший малыш трубкозуба. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Напомним, в прошлом году в «Лимпопо» родился первый детеныш трубкозуба. Имя для малышки тогда выбирали сами нижегородцы. Крошку назвали Хибой, что означает «подарок». Достигнув пяти месяцев, Хиба отправилась в новый дом – на полуостров Крым, в Бахчисарайский парк миниатюр.

О том, малыш какого пола родился в «Лимпопо» в этот раз, пока судить сложно. Дело в том, что одной из особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных внешних половых признаков. У сотрудников зоопарка уже есть предположения на счет пола малыша, однако окончательно узнать, мальчик это или девочка, получится, когда детеныш подрастет и окрепнет.

Сейчас крошку выкармливают вручную, так как трубкозубы – грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу. Сотрудники зоопарка кормят малыша по графику – каждые четыре часа. По их словам, у трубкозуба хороший аппетит, и животное потихоньку набирает в весе.

Отметим, сейчас в России есть только два зоопарка, где размножаются трубкозубы. Помимо Нижнего Новгорода, детеныш этого редкого животного появился на свет в Екатеринбурге. В дикой же природе трубкозубы обычно обитают в Африке.

