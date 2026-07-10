Жара сменится проливным дождем: Погодные качели ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные

В ближайшие выходные нижегородцев ждут настоящие погодные качели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные нижегородцев ждут настоящие погодные качели. Жара +30 сменится проливными дождями и грозами, которые не закончатся всю следующую неделю. Такой прогноз опубликован сервисом «Гисметео».

В пятницу, 10 июля, до вечера будет держаться по-настоящему летняя и солнечная погода, располагающая к вечерним прогулкам. В дневное время воздух прогреется до +30. К вечеру станет чуть прохладнее – около +27. Небо весь день будет ясное.

Субботу, 11 июля, также порадует нижегородцев жаркой погодой. Синоптики прогнозируют день без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30, а небо немного затянется облаками. К вечеру вновь выглянет солнце, а температура опустится до +27.

Резкая смена погоды произойдет в воскресенье, 12 июля. Уже ночью тучи начнут сгущаться над Нижним Новгородом, а утром пойдет дождь, который не прекратится до самого вечера. При этом температура воздуха упадет до +22 днем и +19 вечером.

Воскресные дожди свидетельствуют о приходе в Нижегородскую область суперциклона, под влиянием которого окажется вся Центральная Россия на ближайшую неделю. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, такое обилие осадков связано с взаимодействием двух барических систем. В Центральную Россию с одной стороны движется циклон «Бернадетт», а с другой – каспийский термический вихрь. Сближаясь, оба вихря начнут вращаться друг вокруг друга против часовой стрелки и к выходным сольются в один огромный регенерирующий суперциклон. Такое явление, по словам специалиста, случается один раз в 10 лет.