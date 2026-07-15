ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России) – многопрофильное медицинское учреждение, ежегодно выполняющее порядка 13 тысяч операций по 14 профилям. Центр ведёт свою историю с 2001 года и на протяжении многих лет занимает первое место среди медицинских организаций Нижегородской области по выполнению высокотехнологичной медицинской помощи по квотам и пятое – среди медицинских организаций в системе ФМБА России.

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны. ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

На базе клинической больницы № 3 ПОМЦ функционирует Центр охраны здоровья семьи и репродукции, пациентам которого доступна медицинская помощь по профилям вспомогательных репродуктивных технологий, акушерства и гинекологии.

Пациентам Центра охраны здоровья семьи и репродукции доступна медицинская помощь в области репродуктивных технологий, акушерства и гинекологии.

В кардиологическом отделении ПОМЦ ФМБА России первые в Нижегородской области в 2026 году начаты процедуры липидного афереза. Технология позволяет «отфильтровать» кровь, когда из неё удаляются фракции холестерина, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Специальный аппарат отделяет плазму крови, затем она очищается от «плохого» холестерина и возвращается пациенту.

В ПОМЦ ФМБА России есть также отделение скорой медицинской помощи, которое оказывает экстренную помощь при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, острых состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, осложнениях при беременности и родах, обеспечивает медицинское сопровождение массовых культурных и спортивных мероприятий.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в стране, где используется уникальная система динамической маршрутизации пациентов медосмотров, включающая в себя элементы искусственного интеллекта.

ПОМЦ первым в России внедрил систему динамической маршрутизации для оптимизации прохождения медосмотров.

ПОМЦ стал также первым учреждением в системе ФМБА России и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия добровольной сертификации Национального института качества Росздравнадзора и открывшим соответствующий Центр компетенции для передачи опыта другим медицинским организациям ПФО. Между учреждением и Минздравом Нижегородской области также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности.

Центр занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 года, за подписью Председателя Правительства Михаила Мишустина, ПОМЦ ФМБА России присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области качества. Центр вошёл в тройку лучших организаций в категории предприятий с численностью сотрудников свыше 1000 человек.

ПОМЦ ФМБА России был отмечен за значительные достижения в области качества услуг и эффективную деятельность.

Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ПОМЦ ФМБА России стать клинической базой для 19 кафедр в 4 образовательных организациях, осуществляющих подготовку врачей.

С августа 2020 года ПОМЦ определен координатором деятельности медицинских организаций Агентства, расположенных в Приволжском федеральном округе.

По данным портала «ПроДокторов», подразделения и врачи ПОМЦ ФМБА России уже несколько лет подряд входят в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области. Учреждение также неоднократно становилось победителем конкурса «Клиника года».

КОНТАКТЫ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).

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Сайт: www.pomc.ru

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