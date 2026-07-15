Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России) – многопрофильное медицинское учреждение, ежегодно выполняющее порядка 13 тысяч операций по 14 профилям. Центр ведёт свою историю с 2001 года и на протяжении многих лет занимает первое место среди медицинских организаций Нижегородской области по выполнению высокотехнологичной медицинской помощи по квотам и пятое – среди медицинских организаций в системе ФМБА России.
Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны. ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.
На базе клинической больницы № 3 ПОМЦ функционирует Центр охраны здоровья семьи и репродукции, пациентам которого доступна медицинская помощь по профилям вспомогательных репродуктивных технологий, акушерства и гинекологии.
В кардиологическом отделении ПОМЦ ФМБА России первые в Нижегородской области в 2026 году начаты процедуры липидного афереза. Технология позволяет «отфильтровать» кровь, когда из неё удаляются фракции холестерина, которые не поддаются медикаментозному лечению.
В ПОМЦ ФМБА России есть также отделение скорой медицинской помощи, которое оказывает экстренную помощь при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, острых состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, осложнениях при беременности и родах, обеспечивает медицинское сопровождение массовых культурных и спортивных мероприятий.
ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в стране, где используется уникальная система динамической маршрутизации пациентов медосмотров, включающая в себя элементы искусственного интеллекта.
ПОМЦ стал также первым учреждением в системе ФМБА России и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия добровольной сертификации Национального института качества Росздравнадзора и открывшим соответствующий Центр компетенции для передачи опыта другим медицинским организациям ПФО. Между учреждением и Минздравом Нижегородской области также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 года, за подписью Председателя Правительства Михаила Мишустина, ПОМЦ ФМБА России присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области качества. Центр вошёл в тройку лучших организаций в категории предприятий с численностью сотрудников свыше 1000 человек.
Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ПОМЦ ФМБА России стать клинической базой для 19 кафедр в 4 образовательных организациях, осуществляющих подготовку врачей.
С августа 2020 года ПОМЦ определен координатором деятельности медицинских организаций Агентства, расположенных в Приволжском федеральном округе.
По данным портала «ПроДокторов», подразделения и врачи ПОМЦ ФМБА России уже несколько лет подряд входят в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области. Учреждение также неоднократно становилось победителем конкурса «Клиника года».
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).
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