Кузичева Екатерина Геннадьевна, врач-невролог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

Кузичева Екатерина Геннадьевна работает в ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района» с 2007 года. Ранее занимала должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, в 2016 году перешла на должность врача-невролога.

Екатерина Геннадьевна понимает важность и значимость своей работы. Она обладает высоким уровнем профессионализма, ответственности, способностью грамотно оценивать ситуацию и своевременно принимать решения. В ней сочетаются компетентность и высокая требовательность к себе — качества, без которых невозможно представить хорошего врача.

Внимательность, высокий интеллект и стремление к самосовершенствованию помогают ей постоянно повышать своё мастерство. Екатерина Геннадьевна активно расширяет свои знания и навыки, посещая научно-практические конференции в Нижнем Новгороде и других городах России.

За терпение и искреннее желание помогать людям коллеги и пациенты ценят Екатерину Геннадьевну как уважаемого специалиста. Фамилия врача известна не только прикрепленному к медицинской организации населению: на прием к Екатерине Геннадьевне стремятся попасть пациенты со всей Нижегородской области. Особенно ценна её профессиональная помощь для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В работе Екатерина Геннадьевна использует деонтологические принципы, соблюдает кодекс чести работника здравоохранения. Порядочность и честность позволяют ей выполнять свой долг и показывать высокие результаты.

Фото: ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

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