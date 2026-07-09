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Общество9 июля 2026 14:53

Нижегородские власти попросили поставщиков увеличить отгрузку топлива

Несмотря на новые правила, очереди на АЗС пока сохраняются
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородские власти попросили поставщиков увеличить отгрузку топлива.

Нижегородские власти попросили поставщиков увеличить отгрузку топлива.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок в регион. Власти просят компании увеличить поставки в период с 9 по 12 июля, чтобы сократить дефицит и удовлетворить отложенный спрос, особенно в преддверии выходных дней.

Напомним, в Нижегородской области с 00:00 9 июля начала действовать новая система отпуска топлива на автозаправках. Поток автомобилей разделяется по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера. По данным мониторинга, более 95% автомобилистов добровольно соблюдают новые правила. На заправках для информирования граждан и обеспечения безопасности привлечены волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на это, на многих АЗС сохраняются большие очереди. Причиной стало снижение подвоза топлива в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл» – владельца крупнейшей сети заправочных станций в регионе. После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована – с 05:00 поставки активно наращиваются. Однако власти считают необходимым дополнительное усиление отгрузок от всех ключевых поставщиков для полной стабилизации ситуации.