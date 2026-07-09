Нижегородские власти попросили поставщиков увеличить отгрузку топлива. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок в регион. Власти просят компании увеличить поставки в период с 9 по 12 июля, чтобы сократить дефицит и удовлетворить отложенный спрос, особенно в преддверии выходных дней.

Напомним, в Нижегородской области с 00:00 9 июля начала действовать новая система отпуска топлива на автозаправках. Поток автомобилей разделяется по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера. По данным мониторинга, более 95% автомобилистов добровольно соблюдают новые правила. На заправках для информирования граждан и обеспечения безопасности привлечены волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на это, на многих АЗС сохраняются большие очереди. Причиной стало снижение подвоза топлива в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл» – владельца крупнейшей сети заправочных станций в регионе. После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована – с 05:00 поставки активно наращиваются. Однако власти считают необходимым дополнительное усиление отгрузок от всех ключевых поставщиков для полной стабилизации ситуации.