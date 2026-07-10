Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде – это то место, где писатель провел несколько лет своей жизни. Фото: Сергей ЮЗИН

Имя Максима Горького неразрывно связано с Нижним Новгородом. Именно здесь он провел детские годы и здесь же стал знаменитым. Неслучайно именно наш город в советские времена был назван Горьким в честь писателя. И все же его наследие хранят не только здесь. Не так давно свой музей, посвященный еще творчеству, появился и в Самаре. «Комсомолка» сравнила музей-квартиру Горького на улице Семашко в Нижнем Новгороде и Горький центр на улице Куйбышева в Самаре.

Прошлое исторических зданий

Музей-квартира Горького в Нижнем Новгороде – это то место, где писатель провел несколько лет своей жизни. С 1902 по 1904 год он арендовал квартиру в доме барона Киршбаума. Писатель приехал в этот дом из Арзамасской ссылки вместе с женой и детьми. Несмотря на то, что жили они в этой квартире всего два года и больше в Нижний Новгород не возвращались, его усилиями она превратилась в настоящий центр общественно-политической жизни города. К Максиму Горькому приходили в гости многие известные люди, в том числе Фёдор Шаляпин, Леонид Андреев и Николай Гарин-Михайловский. К слову, у Шаляпина здесь даже была своя гостевая комната.

Нынешний вид музея-квартиры появился благодаря усилиям единственной жены Горького, Екатерины Павловны Пешковой. Фото: Сергей ЮЗИН

В Самаре Горький тоже провел больше года, и все же в самом здании, где сейчас находится Горький центр, никогда не бывал. В прежние времена здесь располагался доходный дом купца Ясенкова, который сдавал квартиры постояльцам. Потом в этом здании находились различные ведомства, и только в 2018 году к 150-летию писателя здесь открылся Горький центр.

В нижегородскую квартиру к Максиму Горькому приходили в гости многие известные люди, в том числе Фёдор Шаляпин, Леонид Андреев и Николай Гарин-Михайловский. Фото: Сергей ЮЗИН

Настоящие дни музеев

Нынешний вид музея-квартиры Горького в Нижнем Новгороде появился благодаря усилиям жены писателя Екатерины Павловны Пешковой. Именно по её воспоминаниям был воссоздан интерьер. Она стала первым директором этого музея и удостоилась нескольких государственных наград за заслуги по сохранению творческого наследия Максима Горького.

Сам музей разделён на два этажа, которые соединены тремя лестницами. На первом этаже располагается экспозиция «Горький и Чехов», в которой расположена их переписка, и сувенирная лавка. На втором этаже можно увидеть спальню Максима Горького и его жены, спальню их детей, гостевую спальню, рабочий кабинет Горького с широким письменным столом и обеденную комнату.

Горький центр в Самаре посвящён по большей части творчеству самарских писателей. Фото: Сергей ЮЗИН

Горький центр в Самаре не может похвалиться раритетами, принадлежащими самому писателю. И все же здесь тоже можно проникнуться духом той эпохи. Он посвящён по большей части творчеству самарских писателей, в том числе творчеству Гарина-Михайловского. Сейчас музей является одним из центров литературной жизни Самары. Здесь часто проходят выставки, лекции, концерты, читательские клубы и экскурсии по основной экспозиции. Основу музейной коллекции составляют экспонаты, рассказывающие о «Самарской газете» и деятельности ее сотрудников 140 лет назад. Экспозиция посвящена влиянию газеты на литературную и общественную жизнь города, а также особенному культурному коду Самары.

Сергей ЮЗИН