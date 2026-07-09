Парад семьи прошел в Нижнем Новгороде 8 июля. Фото: Никита ИВОНИН

8 июля Нижний Новгород во второй раз присоединился к Всероссийскому Параду семьи. Праздник, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, собрал сотни семей на Большой Покровской улице и у стен Нижегородского кремля. Рассказываем, как прошёл этот тёплый и душевный день.

Парад и благодарственный молебен

Ровно в 14:00 от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской стартовала праздничная колонна. В шествии приняли участие многодетные семьи, молодые пары с маленькими детьми, представители общественных организаций. Люди несли воздушные шары, цветы и плакаты с поздравлениями. Колонна проследовала по главной пешеходной улице города до Манежа в Нижегородском кремле.

В шествии приняли участие многодетные семьи, молодые пары с маленькими детьми, представители общественных организаций. Фото: Никита ИВОНИН

У стен кремля развернулась основная программа. Священнослужители Нижегородской епархии провели благодарственный молебен в честь святых Петра и Февронии Муромских. Затем состоялось чествование семейных пар, проживших в браке долгие годы. Супруги, отметившие золотые и серебряные свадьбы, выходили на сцену под аплодисменты гостей. Им вручали памятные подарки и благодарственные письма.

Благочинный Нижегородского округа иерей Андрей Бандин напомнил собравшимся слова Спасителя о том, что любовь между людьми является главным признаком учеников Христа.

- Сегодня эти слова становятся гимном любви, призывом к тому, чтобы наша русская семья укреплялась, утверждалась, чтобы молодые люди создавали достойные семьи, достойные ячейки общества. Именно на них будет зиждиться наше будущее, будущее нашей необъятной Родины, будущее России, – сказал он.

Священнослужители Нижегородской епархии провели благодарственный молебен в честь святых Петра и Февронии Муромских. Фото: Никита ИВОНИН

Мастер-классы и концертная программа

С 14:30 начали работу творческие площадки. Мастер-классы разместились прямо на площади у памятника святым благоверным князю Димитрию Донскому и княгине Евфросинии Московской. Здесь можно было расписать 2D-матрёшку или имбирный пряник, изготовить украшение из эпоксидной смолы, попробовать себя в металлопластике. Для взрослых организовали мастер-класс, где они создавали пейзажи на холстах и мольбертах. Отдельная площадка была посвящена кулинарии – здесь учили готовить постную «крошку-картошку» по старинным рецептам.

Мастер-классы разместились прямо на площади у памятника святым благоверным князю Димитрию Донскому и княгине Евфросинии Московской. Фото: Никита ИВОНИН

Затем началась концертная программа, которая продолжалась до вечера. На сцене выступали творческие коллективы со всей области: ансамбли народной песни, хоровые коллективы, танцевальные группы. Исполнялись песни о семье, любви, родине, а также стихотворения классиков и современных авторов. Публика тепло принимала артистов, подпевала и танцевала.

На сцене выступали творческие коллективы со всей Нижегородской области. Фото: Никита ИВОНИН

Отдельным событием стало вручение медалей «За любовь и верность», которыми наградили супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Медали вручал заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Праздник продолжился в парках и на других площадках города. В парке «Дубки» прошёл молебен и концерт, в «Швейцарии» работали игровые зоны для детей и мастер-классы для всей семьи, в «Нижегородском долголетии» состоялась программа «Ромашковая Русь».

Детям было особенно весело на празднике. Фото: Никита ИВОНИН

День семьи, любви и верности завершился поздно вечером, но его тепло осталось в сердцах нижегородцев. Семьи фотографировались на фоне кремля, дети бегали с воздушными шарами в форме ромашек, а взрослые обменивались улыбками и тёплыми словами. Этот день напомнил каждому о самом главном: семья – это опора, любовь и верность, которые не знают времени.

Никита ИВОНИН