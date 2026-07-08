«Комсомолка» проверила пляжи Щелоковского хутора. Фото: Василиса ГРИШАКИНА

В рекреационной зоне Щелоковского хутора расположены три живописных озера с оборудованными пляжами. Два из них территориально относятся к Советскому району, один — к Приокскому. Корреспондент «Комсомолки» посетил все три водоёма, чтобы оценить их чистоту и удобство для отдыха. Рассказываем, где лучше.

Третье озеро Щелоковского хутора

Оно находится в Советском районе, и ближе всего сюда дойти с остановки «Деревня Кузнечиха». При входе на пляж можно арендовать сапы для катания по воде. Также есть кафе, чтобы можно было перекусить, не уходя далеко от пляжа, и туалеты.

Вода чистая, но купаться в момент посещения было нельзя – повсюду стояли таблички с предупреждающими надписями. Их ставят по результатам исследования воды, которые еженедельно делают сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас она не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому купаться небезопасно для здоровья.

На Третьем озере есть раздевалки, туалеты и кафе. Фото: Василиса ГРИШАКИНА

На озере есть «лягушатник» - огороженное пространство на мелководье для маленьких детей. На берегу установлены деревянные лежаки, скамеечки и раздевалки, поэтому можно спокойно переодеться и не идти домой в мокром купальнике, что очень удобно. Еще по тропинке вдоль озера можно увидеть таблички, на которых написаны интересные факты про животных и птиц, которые живут на Щелоковском хуторе. Чтобы детям не было скучно на территории, есть детская площадка, а для взрослых установлены тренажёры.

Живописные виды Третьего озера. Фото: Василиса ГРИШАКИНА

Общее впечатление пляж производит хорошее: здесь красиво, комфортно и безопасно. Скоро вода станет потеплее, и тогда можно будет проводить здесь целый день: загорать, плавать, гулять в лесу и наслаждаться летом! Прекрасно подходит для отдыха всей семьёй, ведь каждый может найти себе развлечение по душе.

Оценка:

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

«Лягушатник»: 5 баллов

Детская площадка:5 баллов

Спортивная площадка: 5 баллов

Спасательный пункт: 0 баллов

Кафе и киоски: 4 балла

Удобство расположения: 5 баллов

Второе озеро Щелоковского хутора

А вот про пляж на Втором озере такого не скажешь. Он находится в нескольких минутах ходьбы от Третьего озера. Там тоже есть туалеты и кафе поблизости, но все озеро зацвело и совершенно непригодно для купания. Тут можно загорать, наблюдать за уточками, которые плавают вдоль берега, мальками, и просто отдыхать на песочке, но заходить в воду, которая пахнет тиной, совершенно не возникает никакого желания. Здесь также нет «лягушатника», детской и спортивной площадок.

Вода на Втором озере оставляет желать лучшего. Фото: Василиса ГРИШАКИНА

Несмотря на это, здесь также есть лежаки, на которых можно загорать и читать, а при желании - укрыться в тени деревьев в ближайшем лесочке. Рядом бьет родник, где легко умыться и освежиться. Путь к нему лежит через качающийся мостик — перейти его уже целое приключение!

Пляж Второго озера идеально подходит для вечернего отдыха. Фото: Василиса ГРИШАКИНА

На этом пляже не искупаться, но для вечернего отдыха он подходит идеально. Можно расположиться на берегу с друзьями или близкими, а если хочется уединения — просто посидеть одному, слушая птиц и наблюдая за выводком уток, которые неторопливо бороздят водную гладь.

Оценка:

Вода: 0 балла

Песок: 4 балла

Дно: 0 баллов

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

«Лягушатник»: 0 баллов

Детская площадка:0 баллов

Спортивная площадка:0 баллов

Спасательный пункт: 0 баллов

Кафе и киоски: 4 балла

Удобство расположения: 5 баллов

Первое озеро Щелоковского хутора

Если пройти немного дальше, то можно добраться до Первого озера. Оно находится в Приокском районе, самая ближайшая остановка - «Академия МВД». Озеро огорожено парком, поэтому можно совместить купание с прогулками по лесу. Один берег облюбовали рыбаки, а на другом находится пляж. Берег здесь чистый, везде есть скамейки, лежаки, туалеты и раздевалки. Также есть огороженное пространство для купания малышей. Здесь также дежурят спасатели, готовые прийти на помощь. Рядом с озером часто можно встретить обитателей леса: уточек, ежиков и белок.

Первое озеро Щелоковского хутора. Отдыхать здесь - одно удовольствие!

Наш вердикт - очень хороший пляж, можно и поплавать, и позагорать, и даже поиграть на берегу. Отличное место для отдыха в выходной день.

Оценка:

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

«Лягушатник»: 5 баллов

Детская площадка:5 баллов

Спортивная площадка: 5 баллов

Спасательный пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 0 балла

Удобство расположения: 5 баллов

Василиса ГРИШАКИНА