«Комсомолка» расскажет, где в Нижнем Новгороде лучше купаться и загорать. Фото: Дарья ЗОРИНА

Парковое озеро №1 на улице Смирнова

Первое парковое озеро встречает отдыхающих аккуратным песчаным пляжем. Территория выглядит ухоженной, мусора мы практически не нашли, трава в основном везде пострижена, а вид с берега оставляет приятное впечатление. Пляж нельзя назвать большим, но для хорошего отдыха здесь созданы вполне комфортные условия.

Первым делом решили проверить воду. У самого берега она достаточно прозрачная и песчаное дно хорошо просматривается. На мелководье оборудован «лягушатник», что большой плюс для отдыхающих с детьми.

Для маленьких отдыхающих оборудована отдельная зона для купания. Фото: Дарья ЗОРИНА

С инфраструктурой здесь тоже все неплохо. На территории установлены две раздевалки, биотуалет, теневые навесы и несколько лежаков. Есть спасательный пост и информационный стенд с правилами поведения на воде. Тем, кто предпочитает активный отдых, далеко идти тоже не придется - рядом с пляжем работает прокат катамаранов. Кроме того, на территории есть маленький детский спортивный комплекс.

Рядом с пляжем работает прокат катамаранов. Фото: Дарья ЗОРИНА

Правда, идеальным этот пляж назвать все же нельзя. Песчаная зона сравнительно небольшая, поэтому в жаркую погоду свободное место, скорее всего, придется поискать. Еще один недостаток - деревянный спуск к воде уже выглядит немного уставшим. Свою функцию он, конечно, выполняет, но обновление ему бы не помешало.

На самом пляже нет ни кафе, ни киосков, поэтому купить воду или перекусить здесь не получится. Зато далеко идти не придется, поскольку поблизости находятся магазин и кафе. Добраться сюда тоже удобно, рядом расположена остановка общественного транспорта.

Лежак и деревянный спуск к воде. Фото: Дарья ЗОРИНА

Оценка:

Вода - 5

Дно - 5

Лягушатник - 5

Песок - 4

Туалет - 3

Навесы - 2

Раздевалки - 4

Детская площадка - 0

Спортивная площадка - 3

Спасательный пункт - 5

Кафе и киоски - 0

Удобство расположения - 5

Парковое озеро №2 на проспекте Молодежном

Второе парковое озеро сразу производит приятное впечатление. Здесь широкий песчаный пляж, чистая территория и аккуратно благоустроенное пространство. Во время нашего визита мусора мы не заметили, а песок был чистым и приятным для ходьбы. Даже в разгар дня на пляже было достаточно места, чтобы спокойно расположиться.

Деревянные лежаки с видом на озеро. Фото: Дарья ЗОРИНА

Для отдыха здесь предусмотрено практически все необходимое. На пляже установлены десятки удобных деревянных лежаков, есть несколько раздевалок, биотуалет, теневые навесы и обычные скамейки, а рядом с пляжем проложены широкие дорожки из брусчатки. Если захочется передохнуть от солнца, достаточно пройти буквально несколько метров, где прогулочная зона проходит в тени деревьев.

Беседка с местами для отдыха. Фото: Дарья ЗОРИНА

У самого берега вода выглядит прозрачной, хорошо просматривается песчаное дно. Для безопасности купающихся оборудовано ограждение детской зоны, а рядом дежурит спасательный пост.

Общий вид пляжа Земснаряд-2. Фото: Дарья ЗОРИНА

Для любителей активного отдыха рядом оборудована площадка для пляжного волейбола. На территории работает небольшой киоск, где можно купить прохладительные напитки, а недалеко есть и магазин. Также рядом расположена необычная зеленая беседка с большими столами и лавками, где можно спокойно посидеть компанией.

Спасательный пост. Фото: Дарья ЗОРИНА

Пожалуй, еще один плюс этой зоны - окружающая инфраструктура. По соседству находится большая современная детская площадка, отделенная от пляжа ограждением, поэтому сюда удобно приходить всей семьей. Рядом расположена автобусная остановка, а на соседнем берегу озера можно увидеть уютные беседки, которые сдаются в аренду.

Арендные беседки на соседнем берегу. Фото: Дарья ЗОРИНА

Оценка:

Вода - 5

Дно - 5

Лягушатник - 5

Песок - 5

Туалет - 2

Навесы - 3

Раздевалки - 5

Детская площадка - 2

Спортивная площадка - 3

Спасательный пункт - 5

Кафе и киоски - 4

Удобство расположения - 5

Зона отдыха на Оке по улице Фучика

Эта зона отдыха подойдет тем, кто ищет уединение и готов пожертвовать комфортом. Добраться сюда не слишком удобно, ведь ближайшая остановка находится примерно в километре, а путь проходит мимо гаражей и промзоны по потрепанному асфальту. Неподалеку от зоны отдыха во время нашего визита была небольшая свалка мусора, а по дороге можно встретить бездомных собак.

Инфраструктура здесь сохранилась еще с советских времен. Есть раздевалка, грибки-навесы, площадка для пляжного волейбола и детская площадка, но все это уже заметно изношено и местами заросло травой. Рабочего туалета мы не обнаружили - дверь была закрыта на замок. На пляже дежурит спасатель.

Зона отдыха рядом с пляжем. Фото: Дарья ЗОРИНА

Сам пляж оказался чистым, мусора в зоне отдыха почти не было, а сам песок достаточно приятный. Берег спускается к воде под довольно крутым уклоном. Если пройти ближе к реке, открывается красивый вид на Оку и противоположный берег. Купаться здесь не стоит, поскольку вода у кромки мутная, а дно илистое и глинистое.

Берег Оки рядом с пляжем. Фото: Дарья ЗОРИНА

Рядом нет магазинов, кафе или киосков, поэтому все необходимое лучше взять с собой заранее. В целом это место скорее подойдет для спокойного отдыха вдали от большого количества людей, чем для комфортного пляжного дня с развитой инфраструктурой.

Оценка:

Песок - 4

Туалет - 1

Навесы - 2

Раздевалки - 2

Детская площадка - 4

Спортивная площадка - 3

Спасательный пункт - 5

Кафе и киоски - 0

Удобство расположения - 1

Зона отдыха на озере Пермяковское

Если ориентироваться на благоустройство, то зона отдыха на озере Пермяковском выглядит достаточно современно, но пляж совсем небольшой. Находится он напротив НПО «Автопромагрегат». Добраться сюда удобно, поскольку рядом находятся остановки общественного транспорта, а сама территория ухожена и в целом производит приятное впечатление.

На пляже работают прокат сапбордов и небольшой игровой комплекс для детей. Фото: Дарья ЗОРИНА

На пляже есть лежаки с навесами, раздевалки, спасательный пост, а также пункт проката сапбордов. А вот туалет неподалеку оказался закрытым на замок. Для детей оборудован небольшой игровой спортивный комплекс. Песок чистый и мягкий, территория компактная, но уютная. Отсюда открывается красивый вид на озеро, поэтому место вполне подойдет для спокойного отдыха у воды.

Несмотря на привлекательный внешний вид, купаться здесь официально запрещено, на информационном стенде рядом размещено уведомление об этом.

Оценка:

Песок - 4

Туалет - 0

Навесы - 4

Раздевалки - 4

Детская площадка - 4

Спортивная площадка - 0

Спасательный пункт - 5

Кафе и киоски - 2

Удобство расположения - 4

Дарья ЗОРИНА