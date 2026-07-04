В Канавинском районе Нижнего Новгорода оборудованы четыре пляжные зоны. Три из них расположены на озёрах Сортировочном и Больничном, ещё одна зона отдыха – на Мещерском озере. «Комсомолка» продолжает традиционные прогулки по городским водоёмам, оценивая состояние инфраструктуры и доступность этих уголков природы. Сегодня мы расскажем, насколько пригодны для отдыха пляжи Канавинского района.
Пляж на Архангельской – один из самых популярных у местных жителей. Добраться сюда можно без проблем: от остановки общественного транспорта до воды буквально несколько минут пешком. Вход на пляж встречает отдыхающих аккуратной информационной вывеской, а сразу за ней открывается вид на чистый песчаный берег.
Вода в озере прозрачная, дно песчаное – заходить в воду приятно и безопасно даже для тех, кто не очень уверенно чувствует себя на глубине. На территории установлены удобные скамейки и лежаки, есть раздевалки. Для маленьких посетителей работает детская площадка с качелями, которые в выходные дни всегда заняты детьми.
Особое внимание стоит уделить безопасности: на пляже дежурят спасатели, их пост и вышка расположены прямо у воды. Отдельно порадовали чистые туалеты, которые для городских пляжей, к сожалению, скорее редкость, чем правило.
Единственный минус, который бросается в глаза, – переполненные мусорные контейнеры. Они явно не справляются с наплывом отдыхающих в жаркие дни, и эта проблема требует оперативного решения со стороны ответственных служб.
Оценка:
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 5
Мусорные контейнеры и чистота территории – 3
Раздевалки – 4
Туалет – 4
Навесы – 4
Детская площадка – 4
Спортивная площадка – 5
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 4
Удобство расположения – 5
В пяти минутах ходьбы от первого пляжа находится второй, носящий поэтическое название «Березовая роща». Это место отдыха было благоустроено несколько лет назад и до сих пор выглядит достаточно свежо и современно. Песок на пляже чистый, вода также прозрачная. Здесь есть всё необходимое для полноценного отдыха: спасательный пост и вышка, раздевалки, лежаки, а также детская и спортивная площадки.
Однако есть и свои недостатки. Вода в некоторых местах у берега отдает болотом, что связано с особенностями дна и, вероятно, требует дополнительной очистки. Туалеты, в отличие от соседнего пляжа, оставляют желать лучшего – они грязные, создаётся впечатление, что уборка проводится нерегулярно. Мусорные контейнеры также переполнены, хотя урны расставлены по всей территории. Вход на пляж обозначен вывеской, но навигации внутри явно не хватает – было бы неплохо установить дополнительные указатели.
Оценка:
Вода – 4
Дно – 4
Песок – 4
Мусорные контейнеры и чистота территории – 3
Раздевалки – 5
Туалет – 2
Навесы – 5
Детская площадка – 5
Спортивная площадка – 5
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 3
Удобство расположения – 4
Водоём с говорящим названием Больничное находится рядом с городской больницей №39, прямо у Московского шоссе. Пляж здесь небольшой, но достаточно ухоженный. Песок на берегу чистый, вода также радует прозрачностью, хотя местами встречаются болотистые участки, что, впрочем, не критично.
На территории организован спасательный пункт с вышкой, работают раздевалки и туалеты. Что приятно удивило – мусорные контейнеры расставлены по всей зоне отдыха равномерно, так что отдыхающим не приходится далеко ходить, чтобы выбросить отходы. Вход на пляж обозначен информационной табличкой. Это место – отличный вариант для тех, кто живёт поблизости и не хочет далеко ехать за летним отдыхом, предпочитая спокойную и уютную обстановку.
Оценка:
Вода – 4
Дно – 4
Песок – 5
Мусорные контейнеры и чистота территории – 5
Раздевалки – 4
Туалет – 4
Навесы – 4
Детская площадка – 0
Спортивная площадка – 3
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 4
Удобство расположения – 4
Мещерское озеро – одно из самых популярных мест отдыха в Канавинском районе, и это неудивительно. Расположено оно рядом с ФОКом и жилыми кварталами, поэтому сюда всегда приходят семьями, компаниями друзей и просто любители природы. Песок на пляже чистый, вода прозрачная и приятная для купания. На территории есть спасательный пункт, чистые туалеты, раздевалки и лежаки, что делает отдых максимально комфортным.
Однако есть и серьёзный минус, который бросается в глаза с первых минут пребывания: поблизости практически нет мусорных контейнеров. Это приводит к тому, что отдыхающие, не имея возможности выбросить отходы, оставляют пакеты с мусором прямо на берегу или у скамеек. Это, безусловно, портит общее впечатление. Вход на пляж обозначен информационной табличкой. При этом вокруг озера благоустроена пешеходная зона, а на противоположном берегу работает вейк-парк, что делает это место привлекательным не только для пляжного отдыха, но и для активного времяпрепровождения и занятий спортом.
Оценка:
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 4
Мусорные контейнеры и чистота территории – 3
Раздевалки – 5
Туалет – 5
Навесы – 3
Детская площадка – 0
Спортивная площадка – 4
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 5
Удобство расположения – 5
По совокупности всех параметров получается, что лучшим пляжем в Канавинском районе можно назвать пляж на Архангельской – здесь чисто, есть всё необходимое для комфортного отдыха, работают спасатели. «Березовая роща» уступает ему из-за грязных туалетов и болотистых участков у воды, хотя в остальном инфраструктура здесь на хорошем уровне. Мещерское озеро – отличный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками и активностями, однако вопрос с мусорными контейнерами требует срочного решения. Больничное озеро – уютный локальный пляж для жителей близлежащих домов, где можно спокойно провести время вдали от городской суеты и насладиться летним днём.
Никита ИВОНИН