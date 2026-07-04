Пляж на Архангельской – один из самых популярных у местных жителей. Фото: Никита ИВОНИН

В Канавинском районе Нижнего Новгорода оборудованы четыре пляжные зоны. Три из них расположены на озёрах Сортировочном и Больничном, ещё одна зона отдыха – на Мещерском озере. «Комсомолка» продолжает традиционные прогулки по городским водоёмам, оценивая состояние инфраструктуры и доступность этих уголков природы. Сегодня мы расскажем, насколько пригодны для отдыха пляжи Канавинского района.

Озеро Сортировочное, пляж на Архангельской

Пляж на Архангельской – один из самых популярных у местных жителей. Добраться сюда можно без проблем: от остановки общественного транспорта до воды буквально несколько минут пешком. Вход на пляж встречает отдыхающих аккуратной информационной вывеской, а сразу за ней открывается вид на чистый песчаный берег.

Фото: Никита ИВОНИН

Вода в озере прозрачная, дно песчаное – заходить в воду приятно и безопасно даже для тех, кто не очень уверенно чувствует себя на глубине. На территории установлены удобные скамейки и лежаки, есть раздевалки. Для маленьких посетителей работает детская площадка с качелями, которые в выходные дни всегда заняты детьми.

Фото: Никита ИВОНИН

Особое внимание стоит уделить безопасности: на пляже дежурят спасатели, их пост и вышка расположены прямо у воды. Отдельно порадовали чистые туалеты, которые для городских пляжей, к сожалению, скорее редкость, чем правило.

Фото: Никита ИВОНИН

Единственный минус, который бросается в глаза, – переполненные мусорные контейнеры. Они явно не справляются с наплывом отдыхающих в жаркие дни, и эта проблема требует оперативного решения со стороны ответственных служб.

Оценка:

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 5

Мусорные контейнеры и чистота территории – 3

Раздевалки – 4

Туалет – 4

Навесы – 4

Детская площадка – 4

Спортивная площадка – 5

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 4

Удобство расположения – 5

Озеро Сортировочное, «Березовая роща»

В пяти минутах ходьбы от первого пляжа находится второй, носящий поэтическое название «Березовая роща». Это место отдыха было благоустроено несколько лет назад и до сих пор выглядит достаточно свежо и современно. Песок на пляже чистый, вода также прозрачная. Здесь есть всё необходимое для полноценного отдыха: спасательный пост и вышка, раздевалки, лежаки, а также детская и спортивная площадки.

Озеро Сортировочное, «Березовая роща». Фото: Никита ИВОНИН

Однако есть и свои недостатки. Вода в некоторых местах у берега отдает болотом, что связано с особенностями дна и, вероятно, требует дополнительной очистки. Туалеты, в отличие от соседнего пляжа, оставляют желать лучшего – они грязные, создаётся впечатление, что уборка проводится нерегулярно. Мусорные контейнеры также переполнены, хотя урны расставлены по всей территории. Вход на пляж обозначен вывеской, но навигации внутри явно не хватает – было бы неплохо установить дополнительные указатели.

Озеро Сортировочное, «Березовая роща». Фото: Никита ИВОНИН

Оценка:

Вода – 4

Дно – 4

Песок – 4

Мусорные контейнеры и чистота территории – 3

Раздевалки – 5

Туалет – 2

Навесы – 5

Детская площадка – 5

Спортивная площадка – 5

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 3

Удобство расположения – 4

Озеро Больничное

Водоём с говорящим названием Больничное находится рядом с городской больницей №39, прямо у Московского шоссе. Пляж здесь небольшой, но достаточно ухоженный. Песок на берегу чистый, вода также радует прозрачностью, хотя местами встречаются болотистые участки, что, впрочем, не критично.

Озеро "Больничное". Фото: Никита ИВОНИН

На территории организован спасательный пункт с вышкой, работают раздевалки и туалеты. Что приятно удивило – мусорные контейнеры расставлены по всей зоне отдыха равномерно, так что отдыхающим не приходится далеко ходить, чтобы выбросить отходы. Вход на пляж обозначен информационной табличкой. Это место – отличный вариант для тех, кто живёт поблизости и не хочет далеко ехать за летним отдыхом, предпочитая спокойную и уютную обстановку.

Озеро "Больничное". Фото: Никита ИВОНИН

Оценка:

Вода – 4

Дно – 4

Песок – 5

Мусорные контейнеры и чистота территории – 5

Раздевалки – 4

Туалет – 4

Навесы – 4

Детская площадка – 0

Спортивная площадка – 3

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 4

Удобство расположения – 4

Мещерское озеро

Мещерское озеро – одно из самых популярных мест отдыха в Канавинском районе, и это неудивительно. Расположено оно рядом с ФОКом и жилыми кварталами, поэтому сюда всегда приходят семьями, компаниями друзей и просто любители природы. Песок на пляже чистый, вода прозрачная и приятная для купания. На территории есть спасательный пункт, чистые туалеты, раздевалки и лежаки, что делает отдых максимально комфортным.

Мещерское озеро. Фото: Никита ИВОНИН

Однако есть и серьёзный минус, который бросается в глаза с первых минут пребывания: поблизости практически нет мусорных контейнеров. Это приводит к тому, что отдыхающие, не имея возможности выбросить отходы, оставляют пакеты с мусором прямо на берегу или у скамеек. Это, безусловно, портит общее впечатление. Вход на пляж обозначен информационной табличкой. При этом вокруг озера благоустроена пешеходная зона, а на противоположном берегу работает вейк-парк, что делает это место привлекательным не только для пляжного отдыха, но и для активного времяпрепровождения и занятий спортом.

Оценка:

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 4

Мусорные контейнеры и чистота территории – 3

Раздевалки – 5

Туалет – 5

Навесы – 3

Детская площадка – 0

Спортивная площадка – 4

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 5

Удобство расположения – 5

По совокупности всех параметров получается, что лучшим пляжем в Канавинском районе можно назвать пляж на Архангельской – здесь чисто, есть всё необходимое для комфортного отдыха, работают спасатели. «Березовая роща» уступает ему из-за грязных туалетов и болотистых участков у воды, хотя в остальном инфраструктура здесь на хорошем уровне. Мещерское озеро – отличный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками и активностями, однако вопрос с мусорными контейнерами требует срочного решения. Больничное озеро – уютный локальный пляж для жителей близлежащих домов, где можно спокойно провести время вдали от городской суеты и насладиться летним днём.

Никита ИВОНИН