200 детей досрочно отправили домой из лагеря в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

200 подростков, пребывающих на образовательных сборах в Перевозе, досрочно отправили домой. Официальная причина – авария на трубопроводе, устранением которой сейчас занимаются специалисты, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

- В сложившихся условиях обеспечить дальнейшее проведение сборов в полном объёме, с соблюдением всех норм безопасности и комфорта, было невозможно, - написал Пучков в своем Max-канале.

Профильные экологические образовательные сборы проходили на базе Перевозского строительного колледжа. Под конец смены на участке трубопровода горячего водоснабжения на площадке проведения сборов произошла авария, из-за чего ребят пришлось отправить по домам.

Однако вместе с тем Михаил Пучков также сообщил, что в последний день несколько человек почувствовали недомогание, пятеро из них в срочном порядке были направлены к врачу. Сейчас устанавливаются причины их плохого самочувствия, а также проверяются сертификаты, качество продуктов и состояние комнат, где проживали дети. Однако уже известно, что анализы сотрудников на инфекции отрицательные.

— К сожалению, завершение сборов на два дня раньше запланированного - нештатная ситуация, тем более ребятам нравилось, в чате родителей очень много положительных отзывов. Ситуацию с досрочным завершением сборов держу на особом контроле, – заверил Михаил Пучков.