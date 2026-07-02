«Комсомолка» расскажет, где в Нижнем Новгороде лучше купаться и загорать. Фото: Дарья Верхова

На этой неделе в Нижнем Новгороде, наконец, установилась по-настоящему летняя погода. Днем столбики термометров поднимаются до +27 градусов. А, значит, самое время отправляться на пляж. Чтобы вы точно знали, какой из них выбрать, «Комсомолка» побывала на каждом и готова поделиться своими оценками. Свою летнюю рубрику «Пляжный ревизорро» мы начинаем с озер Ленинского района.

Пляж на озере Силикатное (у дома №23 по пр. Ленина)

Прежде чем мы перейдём к детальному разбору инфраструктуры пляжа, стоит отметить расположение самого Силикатного озера: оно находится в непосредственной близости к жилым домам, и желающим отдохнуть до него рукой подать — идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить время на дорогу.

Эта территория была благоустроена в 2021 году, и с тех пор зона выглядит ухоженно: инфраструктура поддерживается в порядке, нет ощущения заброшенности, а все объекты содержатся в исправном состоянии. Здесь предусмотрены шезлонги с навесами от солнца и кабинки для переодевания. Для семей с детьми есть отдельный плюс – наличие игровой площадки, одна часть которой подходит малышам, а другая - ребятам постарше. Ещё один бонус — развитая система безопасности и сервиса: неподалёку работает пункт спасателей, есть туалеты, а по периметру расставлены урны. Важно не забывать – хотя вода и выглядит чистой, купаться здесь запрещено. На это указывает установленная возле озера табличка. Так что отдыхающим стоит ограничиться пляжным отдыхом.

Силикатное озеро, д.23. Фото: Дарья Верхова

Есть у пляжа на Силикатном озере и свои недостатки. Прежде всего, песок здесь далёк от «курортного»: в нем нередко попадаются палки, ветки и прочий мусор, который оставляют посетители. И это при том, что по периметру расставлены урны. Так что проблема скорее в культуре отдыха отдельных гостей, чем в отсутствии инфраструктуры. Ещё один ощутимый минус — отсутствие пандусов, что серьёзно осложняет посещение пляжа с детской коляской. Кроме того, даже несмотря на довольно большое количество шезлонгов, в жаркие выходные дни их всё равно не хватает на всех желающих — за удобное место под навесом порой придётся буквально «побороться». Эти нюансы стоит учитывать при планировании визита: лучше приезжать пораньше, брать с собой плед и заранее продумывать маршрут с учётом особенностей территории.

Силикатное озеро, д.23. Фото: Дарья Верхова

Кстати, если прогноз погоды не радует солнцем, не спешите отказываться от поездки к Силикатному озеру. В прохладную погоду пляж превращается в уютную прогулочную зону: тут приятно пройтись, посидеть на качелях лавочках, полюбоваться озером и подышать свежим воздухом. В такие дни тут почти никого нет, так что можно спокойно отдохнуть, забыв о городской суете. Берите термос с чаем, оденьтесь потеплее — и отправляйтесь за тишиной: она здесь точно найдётся.

Оценка:

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 4 балла

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 0 баллов

«Лягушатник»: 0 баллов

Детская площадка:4 балла

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 5 баллов

Пляж на озере Силикатное (у дома №19б по пр. Ленина)

Всего в пяти минутах от предыдущей зоны отдыха располагается пляж у дома № 19Б. Для тех, кто здесь впервые, найти его несложно: надёжным ориентиром служит здание детского сада напротив. Пройти к пляжу можно двумя путями: либо пройтись берегом через соседнюю зону, заглянув на детские площадки и посидев на лавочках, либо по верхней дорожке вдоль озера.

Силикатное озеро, д.19б. Фото: Дарья Верхова

На месте сразу бросаются в глаза заметные недочёты: здесь нет оборудованной лестницы, поэтому к пляжу приходится спускаться по крутому склону. В сырую погоду он может быть скользким, а для родителей с колясками он и вовсе становится серьёзным препятствием. Ещё один ощутимый минус — отсутствие туалетов. Из-за этого долго здесь задержаться не получится. К тому же на территории почти нет больших деревьев, а значит, естественной тени практически не бывает. Так что в жаркий день укрыться от палящего солнца негде.

Силикатное озеро, д.19б. Фото: Дарья Верхова

При этом у зоны есть и достоинства. На берегу установлены шезлонги, есть кабинки для переодевания, а по периметру расставлены урны. Важный плюс для безопасности — спасательный пункт и стенд, на котором есть схема пляжа, правила поведения для посетителей и самое главное– алгоритм действий при оказании первой помощи утопающему на воде.

В целом, говорить про этот пляж больше нечего –это скромное, тихое место для комфортного отдыха как с семьёй, так и в одиночку.

Оценка:

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 0 баллов

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 0 баллов

«Лягушатник»: 0 баллов

Детская площадка: 0 баллов

Спортивная площадка: 0 баллов

Спасательный пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 5 баллов

Зона отдыха на реке Ока в затоне 25 лет Октября

Дальше мы отправились к ещё одной интересной зоне, которую стоит рассмотреть для отдыха этим летом. Тем, кто решит добираться до пляжа пешком, предстоит путь порядка 10 минут через частный сектор. Для владельцев автомобилей ситуация заметно проще - рядом расположена парковка.

Зато сама зона отдыха полностью оправдывает её выбор: большая площадь позволяет свободно разместиться, избегая при этом толкучки. Каждый здесь может найти развлечение по душе – для посетителей младшего возраста есть детский городок, а взрослым и ребятам постарше подойдёт волейбольная площадка. Для комфортного отдыха предусмотрено большое количество шезлонгов, есть кабинка для переодевания и туалеты. По всей территории расставлены урны, помогающие поддерживать порядок. Также здесь находится вышка спасателя – важный элемент безопасности, позволяющий следить за обстановкой на воде. Берег покрыт белым песком, а сама река кажется довольно чистой. Однако и здесь установлена табличка «Купание запрещено», так что в реку заходить не стоит. Отдельного восхищения заслуживает вид, открывающийся на парк «Швейцария».

В затоне 25 лет Октября каждый может найти развлечение по душе – для посетителей младшего возраста есть детский городок, а взрослым и ребятам постарше подойдёт волейбольная площадка. Фото: Дарья Верхова

Впрочем, какой бы привлекательной ни была локация, и у неё есть свои недостатки. Среди них можно отметить нехватку шезлонгов в пиковые часы и отсутствие укрытий от солнца. На территории нет специальных навесов, да и больших деревьев, которые бы создавали естественную тень, тоже. Хоть побережье и выглядит опрятно, на остальной части зоны отдыха встречается мусор. Кроме того, неудобства создаёт и удалённость этого пляжа от магазинов, поэтому если вы планируете провести здесь весь день, стоит заранее запастись напитками и перекусами.

Несмотря на отдельные минусы, зона отдыха оставляет приятное впечатление: тут просторно, есть развлечения для разных возрастов, а вид на парк «Швейцария» отлично дополняет картину.

Оценка:

Вода: 4 балла

Песок: 4 балла

Дно: 4 балла

Туалет: 5 баллов

Кабинки для переодевания: 5 баллов

Навесы: 0 баллов

«Лягушатник»: 0 баллов

Детская площадка: 5 баллов

Спортивная площадка: 4 балла

Спасательный пункт: 5 баллов

Кафе и киоски: 0 баллов

Удобство расположения: 3 балла

Дарья ВЕРХОВА