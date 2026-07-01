Правнучка нижегородского художника Кузнецова поделилась семейной историей. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

12 июня в Усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Семейные ценности» (6+), соединившая две линии одной семьи. В экспозиции представлены фамильные драгоценности нижегородских купцов Кузнецовых, больше ста лет пролежавшие в тайнике, и картины одного из братьев – художника-импрессиониста Константина Кузнецова, которого называли «русским Клодом Моне». Для потомков купеческой династии это событие значит особенно много. Правнучка Константина Павловича Катрин Вэйре, живущая во Франции, поделилась с «КП-Нижний Новгород» своими мыслями о выставке и важности сохранения наследия.

Три брата с разной судьбой

Живущая во Франции правнучка нижегородского художника Кузнецова рассказала о семейных ценностях. Видео: предоставлено КП

Династия Кузнецовых – пример успешного русского предпринимательства. Им повезло построить свое дело на продаже рыбы, который превратил их из обычных крестьян села Желнино в миллионеров. После смерти отца и дяди дело унаследовали три брата – Константин, Пётр и Филетёр. Они владели капиталом вместе, но каждого увлекало разное. Петр, средний из братьев, взял на себя управление делами бизнесов. Младший Филетер больше интересовался политикой и занимал должность гласного Городской думы. Он женился на соседской дочери Валентине Марковой и получил в приданое особняк на Малой Покровской. Старшего брата Константина увлекало искусство. Он женился и уехал во Францию, чтобы там заниматься творчеством.

Константин Кузнецов был старшим из трех братьев. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

«Последний рыцарь импрессионизма»

Часть выставки «Семейные ценности» посвящена творчеству старшего брата Константина Кузнецова. Его путь в искусство начался на французской художественно-промышленной выставке в Москве в 1896 году. Там он увидел работы Клода Моне и Огюста Ренуара, которые подтолкнули его отправиться учиться во Францию.

Позже в его жизни случилась еще одна судьбоносная встреча с Александрой Самойловой – мещанкой из Москвы, которая была намного младше и принадлежала к иному сословию. В 1900 году они тайно обвенчались в русской церкви в Берлине, по пути в Париж, скорее всего, без родительского благословения, и начали новую жизнь в Европе.

Супруги начали активно заниматься творчеством. Константин поступил в академию Фернана Кормона, Александра – в Академию Жюлиана, но с рождением четверых детей молодая мать оставила карьеру. А вот творческие успехи Кузнецова-старшего пошли в гору. Он дебютировал на парижском Салоне Националь в 1902 году, затем выставлялся на всех главных выставках Франции, посылал работы в Берлин, Лондон и Москву.

Константин Кузнецов увлекся искусством и уехал учиться во Францию. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Братья высылали Константину деньги от семейного бизнеса, на которые он мог спокойно жить и творить. Возможно, секрет его успеха заключался в том, что он не думал о заработке, а писал картины для своего удовольствия.

Однако в 1918 году всё рухнуло: Филетёра арестовали, наложили контрибуцию, особняк реквизировали. Валентина, спасая самое дорогое, спрятала под полом каминного зала коробочку с 25 украшениями – обручальными кольцами, брошью-лунницей, золотым шатленом с инициалами «Ф.К.». Вернуться за ними никто уже не смог.

После этих событий накопления старшего из братьев Кузнецовых начали стремительно таять, а импрессионизм в Париже 1930-х считался уже немодным – не случайно критик Тибо-Сиссон назвал Кузнецова «последним рыцарем импрессионизма».

Константин Кузнецов работал до самого конца. Писал на любых холстах и полотнах. Его излюбленными сюжетами были берега Сены и собор Нотр-Дам-де-Пари. Скончался Константин Павлович в 1936 году в Париже практически забытым. Его картины на долгие десятилетия остались за дверями комнат.

– Я прожила посреди картин Константина – в квартире бабушки, у мамы, в нашем доме в Бретани. Мы были окружены его работами. И я всегда находила, к сожалению, груды холстов, которые остаются за дверями комнат. Я была очень рада идее поделиться этой работой, – поделилась правнучка Катрин Вэйре.

«Искусство создано, чтобы им делиться»

Долгие годы работы художника Константина Кузнецова оставались скрытыми. Когда к его наследникам пришли представители Фонда с желанием открыть его творчество миру, Катрин согласилась, ведь, по ее мнению, «искусство создано, чтобы им делиться».

– Когда мы встретились, я быстро почувствовала, что имею дело с людьми серьёзными, действительно заинтересованными, полностью осведомлёнными об искусстве. Я сразу доверилась. Доверие привело к дружбе. Это неожиданность от того, что семья воскресла из тени истории. На самом деле это чудо, – рассказала она.

Долгие годы работы художника Константина Кузнецова оставались скрытыми. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Благодаря работе с архивами, которую провели исследователи, правнучка заново открыла для себя русские корни. Катрин осознала, насколько семья была дружной, как сильно ее члены любили и уважали друг друга.

– Константин был первым из братьев и сестёр и очень их любил. Они несколько раз приезжали к нему в Париж и Бретань. Есть фотографии воссоединённой семьи с четырьмя маленькими Кузнецовыми в саду. Думаю, в этой семье было большое взаимное уважение – принимать всех такими, какие они есть. И когда видишь пожертвования, которые они делали, будь то в Нижнем Новгороде или во Франции накануне войны, можно говорить о щедрости семьи, – поделилась правнучка.

Так спустя более чем 100 лет драгоценности и живопись семьи Кузнецовых вновь оказались под одной крышей. Разделённые революцией братья, каждый со своей судьбой, символически воссоединились в залах Усадьбы Рукавишниковых. Увидеть экспонаты на выставке «Семейные ценности» можно будет до конца 2026 года.