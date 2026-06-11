Торжественное открытие выставки «Семейный ценности» состоялось 11 июня. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

В Нижнем Новгороде открылась выставка "Семейные ценности", которая собрала уникальные украшения семьи купцов Кузнецовых, найденных во время ремонта в здании военно-медицинской службы ФСБ на Малой Покровской. Больше 100 лет они были спрятаны в старой картонной коробочке из-под мыла, затерянной в тайнике под полом бывшего особняка. В недрах дома хранились не просто золото и бриллианты, а молчаливые свидетели истории – революции 1917 года, когда в спешке семья прятала ценности, надеясь вернуться и забрать их.

Торжественное открытие выставки "Семейный ценности" состоялось 11 июня, накануне Дня России. Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил важность такой находки для региона и всей страны, а также поделился этапами работы над выставкой.

- Это был сложнейший процесс реставрации, всё было сделано правильно, в ультракороткие сроки. Написана книга, снят документальный фильм, и теперь мы можем на 360 градусов, самым разным языком рассказать эту невероятную историю. Это непростые времена, но для нашего современного мира важно всё это знать, ведь они часть нашей истории, - сказал он.

Выставка «Семейные ценности» с кладом Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов признался, что даже его богатый профессиональный опыт не знал подобных прецедентов.

- Я в своей жизни не припомню, чтобы за столь короткий промежуток времени находка таких вещей породила научную работу, выставку, замечательное издание, фильм и плюс связь с художественным фондом. Этот клад показывает, насколько в нашем мире всё взаимосвязано, - сказал он.

Тайна коробочки из-под мыла

Основа выставки – драгоценности семьи Кузнецовых. Всего 25 предметов: в основном женские украшения из золота, инкрустированные дорогими драгоценными камнями. Здесь можно увидеть золотые часовые цепи, массивные браслеты, серьги и перстни с крупными бриллиантами и рубинами – некоторые из них выполнены прославленными ювелирными фирмами Российской империи. Отдельного внимания заслуживают изящная брошь-лунница, словно осыпанная бриллиантовой пылью, и уникальный золотой шатлен, на котором драгоценными камнями выложены инициалы хозяина дома – "Ф.К".

Выставка «Семейные ценности» с кладом Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Однако самые сильные эмоции вызывают бережно сохраненные обручальные кольца. Пряча в пол символ своей любви, супруги еще не подозревали, что революция 1917 года разделит из жизнь на «до» и «после». На внутренней стороне выгравированы имена Филетёр и Валентина и дата венчания – 7 февраля 1900 года – дата, связавшая сердца двух влюбленных навсегда.

Помимо украшений, в полу были спрятаны серебряные солонки, завернутые в пожелтевший от времени номер газеты "Новое время" от 24 июня 1917 года.

Находка была сделана случайно в мае 2025 года. В здании на Малой Покровской, которое с 1918 года находится в ведении органов безопасности, шёл капитальный ремонт. Мастер разбирал полы и вдруг заметил свёрток: внутри лежала коробочка из-под мыла. Открывать её рабочий сам побоялся и позвал сотрудников управления. Когда коробочку вскрыли, в ней обнаружили настоящий клад: золото, бриллианты, бусы с жемчугом, брошь с россыпью бриллиантов. Как позже подтвердила гемологическая экспертиза, все драгоценности подлинные. Клады в купеческих особняках находили и раньше, но для Нижегородской области и для всей России находка стала уникальной: обычно в смутные времена золото и бриллианты увозили с собой, здесь же их спрятали в спешке и больше не вернулись.

Выставка «Семейные ценности» с кладом Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

История рода купцов Кузнецовых

Династия Кузнецовых прошла путь от простых крестьян до одних из главных промышленных магнатов Российской империи. Они были купцами и торговали рыбной продукцией. Их родовое гнездо - село Желнино, где сегодня находится пригород Дзержинска.

У Фелетера, которому принадлижали найденные украшения, было еще два старших брата - Константин и Петр. Все трое унаследовали семейный бизнес и решили управлять им вместе.

Филетёр Кузнецов родился в 1868 году, окончил с золотой медалью престижный Нижегородский дворянский институт, а затем историко-филологический факультет Московского университета. Позже он получил личное почётное гражданство Нижнего Новгорода, избирался гласным городской Думы и активно жертвовал на образование и здравоохранение. В 1900 году Филетёр женился на купеческой дочери Валентине Марковой. Супруги знали друг друга с детства, жили по соседству в Желнино. В 1902 году в семье родился сын Николай, в 1903-м - Андрей. Особняк на Малой Покровской, предположительно, достался Филетёру в качестве приданого супруги. В нем семья прожила около 10 лет.

Все изменилось после революции 1917 года. В 1918 году советская власть ввела многомиллионный революционный налог, и Филетёр Кузнецов вместе с другими промышленниками оказался за решёткой; семье дали три дня на уплату контрибуции под угрозой национализации, но собрать сумму не удалось. Торговый дом и особняк реквизировали, а Валентину с сыновьями выселили. Именно тогда, скорее всего, она в спешке спрятала коробочку с драгоценностями в каминном зале.

Супруга стучалась во все двери, чтобы вызволить супруга из тюрьмы. Спустя некоторое время Фелетера выпустили, однако к прежней жизни вернуться не удалось. Его сын Николай погиб, а Андрей стал инженером-механиком. Сам Фелетер умер в 1925 году.

Выставка, воссоединившая семью

Старший из трёх братьев, Константин Кузнецов, выбрал путь не коммерции, а искусства. Он женился на мещанской девушке Александре Самойловой, которая сама была художницей, и в 1900 году молодые уехали в Париж, поселившись на Монмартре. Константин учился живописи, вдохновлялся работами французских импрессионистов и со временем сам стал заметной фигурой в европейском искусстве: в Париже его называли "русским Клодом Моне" и "последним рыцарем импрессионизма". Коммерческими делами торгового дома он не занимался, однако братья исправно отправляли ему часть доходов от семейного бизнеса, что позволяло художнику полностью посвятить себя творчеству.

Выставка «Семейные ценности» с кладом Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

На выставке "Семейные ценности" представлены картины Константина Кузнецова из собрания Фонда его имени, которые соседствуют с драгоценностями семьи.

- Три брата в конце XIX века получили компанию от отца. По нашим данным, последний раз они встречались в 1913 году. И сейчас в одном зале соединились картины Константина, семейные драгоценности и архивные документы. Это уникальное событие, - сказал основатель Фонда Константина Кузнецова Андрей Щербинин.

Константин Кузнецов писал в основном парижские пейзажи: на его полотнах оживают берега Сены, мосты и набережные французской столицы, а излюбленным образом мастера стал величественный Нотр-Дам де Пари. Финансовое положение художника пошатнулось после революции, когда поток денег из России прекратился, но творчество обрело новую глубину. Скончался Константин Павлович в 1936 году в Париже.

Выставка «Семейные ценности» с кладом Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Выставка "Семейные ценности" находится в Усадьбе Рукавишниковых. За каждым экспонатом выставки стоит семейная драма. Теперь эти свидетели трагических событий заняли своё место в витринах музея, чтобы напомнить: история - это не только даты, но и судьбы конкретных людей.