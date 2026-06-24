Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с бензином в Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одной из самых обсуждаемых тем в Нижегородской области остается ситуация с бензином. Напомним, всю последнюю неделю нижегородцы жалуются на возникшие очереди на нижегородских заправках и подскочившие цены на некоторых точках. К ситуации сразу подключились представители регионального правительства и УФАС. А накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично побывал на одной из заправок и рассказал, как обстоят дела с топливом сейчас.

Ситуация с бензином в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 24 июня 2026

По словам губернатора, на данный момент Нижегородская область полностью обеспечена топливом на привычном уровне, так что никаких поводов для ажиотажного спроса нет.

- Как только начались сбои поставок по стране, причины которых понятны, очевидны и комментариев не требуют, мы начали работу с правительством РФ, штабом министерства энергетики РФ, чтобы обеспечить гарантированные объемы топлива в достаточном количестве со стороны нашего завода «Нижегороднефтеоргсинтез» на рынок Нижегородской области, - рассказал Глеб Никитин в своем видеообращении. - Все решения приняты, наши предложения поддержаны, объемы полностью обеспечены на докризисном достаточном уровне. Отдельные ограничения вводятся на конкретных заправочных станциях в случаях недостатка топлива именно на этих заправочных станциях, который возникает в силу роста спроса.

Причины очередей на заправках в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 24 июня 2026

После успешных переговоров с правительством РФ и руководством компании «Лукойл» были согласованы конкретные объемы и графики поставок топлива. Причем поставляться оно будет не только на заправки самой компании, но и независимым операторам. В том числе речь идет о тех муниципалитетах, где нет заправок «Лукойла».

- На сегодняшний день объемы поставок полностью покрывают обычное потребление топлива в Нижегородской области. Более того, поставки увеличены с учетом возросшего ажиотажного спроса, - отметил губернатор.

По его словам, именно ажиотажный спрос стал причиной очередей и введенных ограничений на некоторых заправках. На ряде точек спрос подскочил на 170%, поэтому они перестали справляться с таким потоком.

- В настоящий момент оснований для ажиотажа нет - регион располагает достаточным объемом бензина и дизеля, - заверил губернатор.

Последствия ситуации с бензином в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 24 июня 2026

Глеб Никитин провел оперативный штаб с представителями профильных министерств и представителями «Лукойла». Чтобы справиться с ситуацией с бензином в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, будет принят целый ряд мер.

- Ограничения на ряде АЗС региона вводились их собственниками и были связаны с логистикой и быстрым разбором топлива из-за ажиотажного спроса. Будем им помогать оперативно преодолевать эти трудности, - пообещал губернатор.

Ситуация с бензином для сельского хозяйства в Нижегородской области на 24 июня 2026

Отдельные меры поддержки проработаны относительно сельскохозяйственной отрасли. Причем помощь получат и отдельные фермеры, и малые производители.

- Для минсельхоза региона действует лимит - 280 тонн топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ. Небольшие смогут брать горючее у посредников, но, что принципиально важно, - без предоплаты и спекулятивных наценок, - сообщил губернатор.

По дороге на оперативный штаб губернатор лично побывал на автозаправке «Лукойла» на улице Родионова в Нижнем Новгороде. По его словам, очередей там сейчас уже нет.

- В последние дни там собирались очереди, но сегодня днем их не было. Спекулятивных накруток цен - тоже. Конечно, по региону в целом еще много АЗС, где остаются сбои, но ситуация нормализуется, - отметил глава региона.

Прогнозы ситуации с бензином в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

Сейчас на этой заправке отпускают в одни руки 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Это позволяет избежать спекулятивных закупок. Ажиотажный спрос уже постепенно идет на спад.

- Прекрасно понимаю причины волнений и тревог, из-за которых люди мотали нервы и теряли время в очередях на АЗС. Но сейчас призываю проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности - это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка, - обратился Глеб Никитин к нижегородцам.