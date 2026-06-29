Минтранс: стоимость проезда в Нижнем Новгороде в ближайшее время не изменится. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Повышения стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода на фоне ситуации с топливом в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня.

По его словам, все перевозчики заправляют свои автобусы на АЗС «Лукойл», а стоимость «дизеля» на таких заправках не изменилась, и в целом ситуация с топливом в городе «управляемая». Общественный транспорт на заправка Денис Рябинин пояснил, что повышение регулируемых тарифов — это установленная процедура: перевозчик обращается в минтранс, после чего РСТ проверяет экономические показатели предприятия и принимает решение.

- Пока заявок на повышение регулируемых тарифов от перевозчиков не было, так что говорить о повышении стоимости проезда в ближайшее время не приходится, - сказал Денис Рябинин. Он также уточнил, что обращения, которые уже поступили в ведомство, касаются лишь нерегулируемых тарифов — заявка поступила от перевозчиков, работающих на богородском направлении.

- Я всегда выступаю за индексацию тарифа: без этого невозможно ритмично развивать транспортную сферу. Либо тариф повышается, либо выплаты из бюджета, - высказал свое мнение замминистра.

Председатель Общероссийской общественной организации по защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов в свою очередь отметил, что долгосрочных прогнозов по росту цен в общественном транспорте в связи с ситуацией на топливном рынке нет.

- Сейчас мы со своей стороны проводим мониторинг цен на топливо, по каждому случаю завышения цен на заправках работаем вместе с УФАС. Да, есть сложности, но это не повод нагнетать цены вверх, - сказал он.

Зотов также отметил, что ставка на электротранспорт в Нижнем Новгороде оправдывает себя: трамвайный парк обновляется, закупаются электробусы, а в текущем году ожидается значительное увеличение числа электротакси.

Напомним, в конце июня на ряде АЗС в Нижегородской области исчез бензин, на других образовались огромные очереди, а третьи и вовсе задрали цены более чем в два раза. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона, запасов топлива на нефтебазах в регионе достаточно, а очереди возникли по причине ажиотажного спроса.