«Ушли за ягодами и заблудились»: Четверо детей пропали в лесу в Нижегородской области

В Нижегородской области четверо детей пошли за ягодами в лес и заблудились. Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижегородской области четверо детей пошли за ягодами в лес и заблудились. История произошла в Выксе. О том, как удалось спасти потерявшихся подростков, рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь».

В этот день добровольцы получили сразу несколько подобных вызовов. Выкса стала одним из последних. По тревожному сигналу ЕДДС выяснилось, что сразу четверо воспитанников социально-реабилитационного центра ушли в лес за ягодами и не вернулись. У одного ребенка с собой был телефон, что дело поисковикам шанс оперативно найти ребят.

На место незамедлительно выдвинулись экипажи, начался очередной сбор добровольцев, а к работе дистанционно подключился оператор направления ЭХО. Специалист пытался прозвонить ребенка, но получить точные координаты долгое время не удавалось.

– Оператор прозванивает ребенка, не получается получить координаты, проводит опрос и указывает добровольцам примерный район поиска, – поделились добровольцы.

Ситуация изменилась в одно мгновение, когда ребенок включил геолокацию. Специалисты быстро получили координаты детей и незамедлительно выдвинулись на место.

– В какой-то момент у ребенка получается включить геолокацию в телефоне – есть координаты! Дети между двух деревень в зеленке. Группы выдвинулись по координатам, нашли детей, доставили обратно в СРЦ, – рассказали в ПСЦ «Рысь».

В этот день добровольцам удалось спасти семь человек. Помимо четверых детей в Выксе, в нижегородских лесах потерялись несколько пенсионеров.

Ранее волонтеры рассказали историю спасения бабушки с деменцией. Женщина также заблудилась в лесу, однако вместо окружающей местности описывала поисковикам свои фантазии. К счастью, спустя некоторое время пенсионерку удалось найти и доставить домой.