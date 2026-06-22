«Описывала стога сена и ягоды, которых нет»: Нижегородские волонтеры спасли из леса бабушку с деменцией

Бабушку с деменцией спасли из леса в Нижегородской области. ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

С весьма непростой заявкой столкнулись в минувшие выходные нижегородские волонтеры – в лесу заблудилась бабушка с деменцией. Искать ее было особенно сложно – вместо реальных пейзажей она описывала поисковикам собственные фантазии. Подробности спасательной операции раскрыли волонтеры поисково-спасательного центра «Рысь».

«Она находилась в своей реальности»

Заявка о потерявшейся бабушке поступила вечером в воскресенье. Родственники рассказали, что пенсионерка ушла в лес в Сокольском районе и не вернулась. При себе у нее был телефон, поэтому волонтеры тут же принялись ей звонить. Тут-то и всплыло самое страшное – она начала описывать несуществующие пейзажи.

- Все поняли, что поиск будет сложный: у бабушки деменция. Она рассказывает, что собирает ягоды и видит стога сена. Ни того, ни другого в лесу и в полях ещё нет. Бабушка находится в своей реальности, которая сильно усложняет работу добровольцам, - рассказали волонтеры.

ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

Оператор подробно расспрашивала бабушку обо всем происходящем, обо всех деталях ее маршрута, чтобы отделить фантазии от реальных зацепок. На место происшествия сразу выехали пять экипажей, которые начали прочесывать лес и прилегающие участки. Тем временем оператор дрона с тепловизионной камерой осматривал открытые участки. Но все тщетно – никаких следов пенсионерки по описанному бабушкой маршруту.

«Отказывалась ждать и хотела сама дойти домой»

Поиски продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов. Тем временем бабушка перестала брать трубку и выходить на связь. Около четырех утра, волонтеры уже думали возвращаться домой, так как утром всем нужно было идти на работу. Тогда они решились еще раз набрать бабушке:

- И она ответила! Да ещё и описала дорогу, которую мы смогли узнать, так как уже ездили по ней на задачу, - рассказывают волонтеры. - Мы развернулись и полетели назад. Бабушка же наотрез отказывалась ждать и уверяла, что дойдет домой сама.

Переживая, что бабушка снова куда-то не туда свернет, волонтеры едва не разминулись с ней в лесу. Но все же сумели ее отыскать. Она была вся сырая, замерзшая и искусанная комарами.

ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

- Ну а дальше – счастливая встреча с родственниками, слёзы и объятия. Бабушка найдена, в том числе благодаря активным и правильным действиям членов её семьи. Берегите ваших близких!

Дома бабушку встречали со слезами на глазах многочисленные родственники. Все они успели всерьез испугаться за ее жизнь. К счастью, сейчас жизни и здоровью бабушки ничего не угрожает.