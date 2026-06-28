День молодежи с размахом отпраздновали в Нижнем Новгороде. ФОТО: Никита ИВОНИН.

В субботу, 27 июня, Александровский сад в Нижнем Новгороде стал главной точкой притяжения для тысяч горожан. День молодёжи собрал студентов, молодых специалистов, семьи с детьми. Организаторы подготовили больше десятка интерактивных зон: от гончарных мастерских до VR-тренажёров и кинопоказов под открытым небом. Праздник стартовал в полдень и продлился до вечера. Рассказываем, как прошёл и чем запомнился этот день для нижегородцев.

ФОТО: Никита ИВОНИН

Гончарный круг и история города

Ровно в полдень вход в сад напоминал оживленный перекрёсток – волонтёры в ярких жилетках раздавали программы, у каждой палатки выстраивались очереди. Одной из самых популярных локаций стала гончарная мастерская «Колокол», где с 12:00 до 19:00 не смолкал шум гончарных кругов.

ФОТО: Никита ИВОНИН

Мастера терпеливо объясняли новичкам основы работы с глиной, и уже через несколько минут из рук участников рождались первые изделия – чашки, тарелки, небольшие фигурки. Гости подолгу задерживались у столов, наблюдая за процессом, а многие, вдохновившись, сами садились творить. Рядом работала зона продажи готовой керамики, и покупатели с удовольствием разбирали кружки с неровной глазурью, отмечая, что ручная работа всегда теплее и душевнее заводской.

ФОТО: Никита ИВОНИН

На поляне Институт развития интернета организовал кинозал под открытым небом. С 12:00 до 19:00 на большом экране демонстрировали короткометражные фильмы о спорте, науке, технологиях и будущем. Зрители располагались на креслах-мешках, многие приносили с собой пледы, создавая атмосферу уютного уличного кинотеатра. Даже когда поднимался ветер, люди не расходились – фильмы сменяли друг друга, удерживая внимание публики.

Молодёжная палата при Городской Думе развернула интерактивную викторину об истории Нижнего Новгорода. Участники отвечали на вопросы об архитектуре, знаменитых жителях и ключевых датах, а за правильные ответы получали брелоки и магниты с символикой города. Азарт был таким, что участники буквально перебивали друг друга, стремясь первыми дать верный ответ. Рядом кипели баттлы по настольному хоккею и футболу – стук шайб и веселый смех заглушали голоса ведущих, но азарт не утихал ни на минуту, и у столов постоянно толпились зрители.

ФОТО: Никита ИВОНИН

Полоса препятствий и Конь-огонь

На центральном газоне развернулась программа проекта «Твой ход». Здесь начался мастер-класс по сборке туристической палатки, где участники разделились на команды и соревновались в скорости установки каркаса и натяжения тента. А в 16:30 стартовали «НеИгры» – полоса препятствий с канатами и прыжками, где участники выкладывались по полной, даже если понимали, что не выиграют.

ФОТО: Никита ИВОНИН

В интерактивной зоне весь день раскрашивали «Коня-огня» – деревянную скульптуру, ставшую символом праздника. Утром она была белой, но к вечеру превратилась в многоцветный арт-объект: на ее спине и боках появились отпечатки ладоней, звезды, сердечки и надписи. Мама с маленькой дочкой выводили цветы, студенты оставляли громкие фразы: «Нижний – город контрастов», и к концу дня скульптура напоминала полотно, которое писали всем городом. У этого объекта постоянно толпились люди – одни раскрашивали, другие снимали на телефон и фотографировались на фоне.

ФОТО: Никита ИВОНИН

Инженерная зона от АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» привлекла любителей технологий. Здесь весь день работали VR-тренажёры ВГУВТ, где каждый желающий мог почувствовать себя капитаном судна, идущего по Волге. Очередь к ним не уменьшалась весь день, и участники выходили из зоны с горящими глазами, эмоционально делясь впечатлениями. В «Инженерном бюро» нейросети генерировали изображения по загруженным фотографиям – участники добавляли фантастические элементы и через минуту получали готовые коллажи, достойные обложек научной фантастики. Также проходили командные соревнования по мотивам достижений инженеров Шухова и Попова.

ФОТО: Никита ИВОНИН

Музыка и любимые песни

Главная сцена «Ракушка» работала с 12:00 до 22:00. В полдень выступил диджей CYRIL, затем эстафету приняли Герои СВО, чьи простые и честные слова о жизни и выборе тронули многих зрителей. В два часа дня на сцену вышли MADE orchestra и Татьяна Щелокова, а в 16:00 состоялось награждение лауреатов именной стипендии главы города и грантового конкурса «Молодой Нижний». Но кульминацией вечера стало выступление музыкальной группы «Тима ищет свет». Сад засветился экранами телефонов, сотни зрителей подпевали знакомым песням. Атмосфера была теплой, ностальгической и одновременно праздничной.

ФОТО: Никита ИВОНИН

День молодежи 2026 завершился после десяти вечера. За эти часы сад прожил свою короткую, но насыщенную жизнь: здесь лепили из глины, смотрели кино, управляли судами в виртуальной реальности, собирали палатки, рисовали на деревянном коне, спорили об истории города и слушали музыку. Этот праздник показал главное: нижегородская молодёжь умеет не только отдыхать, но и создавать, учиться и вдохновляться.

Никита ИВОНИН