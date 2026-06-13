Малыш-трубкозуб впервые вышел на прогулку в зоопарке «Лимпопо». ФОТО: Зоопарк "Лимпопо".

Родившийся в апреле малыш-трубкозуб впервые вышел на прогулку в зоопарке «Лимпопо». Милыми кадрами поделились сотрудники зоопарка в социальных сетях.

- В жизни нашего чудо-ребенка произошло важнейшее событие - наш трубкозуб вышел на свою первую уличную прогулку, - говорится в сообщении зоопарка. - Конечно, первое знакомство с внешним миром для малыша было недолгим, но каким ярким! На видео видно, что малыш прогуливается среди травы. Он уже достаточно подрос и вполне справляется с прогулкой по вольеру.

Напомним, крохотный трубкозуб появился на свет в зоопарке «Лимпопо» в апреле. Его пришлось выкармливать вручную, так как трубкозубы – грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу. Сотрудники зоопарка кормят малыша по графику – каждые четыре часа. По их словам, у трубкозуба хороший аппетит, и животное потихоньку набирает в весе.

Несмотря на то, что трубкозубы крайне редко размножаются в зоопарках, в «Лимпопо» это уже второй случай. Впервые детеныш трубкозуба родился здесь в прошлом июле. А в этом году чудо повторилось.

К слову, сейчас в России есть только два зоопарка, где размножаются трубкозубы. Помимо Нижнего Новгорода, детеныш этого редкого животного появился на свет в Екатеринбурге.