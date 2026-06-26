Только семь озер безопасны для купания в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всего семь озер из тринадцати на территории Нижнего Новгорода пригодны для купания: по данным исследований от 26 июня, вода в них соответствует нормам. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По итогам проверок ведомство разрешило плавать в водоемах, находящихся в заречной части города: озерах ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежном и улице Смирнова на Автозаводе; Силикатном озере в Ленинском районе; Светлоярском, Лунском и Пестичном озерах в Сормове; а также на Сортировочном озере в Канавинском районе.

За городом также были проведены экспертизы воды на официальных пляжах. В результате семь водоемов успешно прошли проверку. Жители и туристы могут спокойно купаться в пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе; в Богородске безопасным признан водоем «у Крутой горы», а на Бору - озеро Юрасовское. Река Белая в Дзержинске, Верхний пруд в Выксе и озеро Святое в Дзержинске – водоемы, в которых купаться также разрешено.

Помимо пригодности воды, не стоит забывать про другие меры безопасности. Например, всегда берите с собой на пляж защиту от солнца: крем, зонт, головной убор и очки от ультрафиолета. Также на пляже, как и в другом общественном месте, запрещается распитие алкоголя. Ни в коем случае не купайтесь в нетрезвом состоянии. Помните, что воду из места купания нельзя пить и мыть ей продукты питания, посуду. В случае попадания воды в рот, немедленно прополощите его бутилированной водой. Если ваше состояние после этого ухудшилось – срочно обратитесь к врачу.

КОНКРЕТНО

В каких водоемах Нижегородской области разрешено купаться по состоянию на 26 июня 2026:

Озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район);

Озеро ПКиО 2 очереди, ул. Смирнова (Автозаводский район);

Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);

Озеро Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);

Озеро Лунское (Сормовский район);

Озеро Пестичное (Сормовский район);

Озеро Сортировочное, ул. Архангельская (Канавинский район);

Пруд «408 км» (г. Арзамас);

Река Теша (г. Арзамас);

Озеро «у Крутой горы (г. Богородск);

Озеро Юрасовское (г.о.г. Бор);

Озеро Святое, пос Пушкино (г. Дзержинск);

Река Белая (г. Городец);

Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).