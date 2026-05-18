Пляжный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Середина мая, а за окном - самая настоящая июльская жара. Солнце печёт так, что впору доставать панамки и крем от загара. Многие нижегородцы уже с нетерпением поглядывают в сторону водоёмов - купальный сезон пока официально не открыт, но желание освежиться растёт с каждым жарким днём. Хорошая новость в том, что ждать осталось недолго: городские пляжи и зоны отдыха уже активно готовят к приёму отдыхающих. Рассказываем, где искупаться безопасно в Нижнем Новгороде летом 2026 года – список официальных пляжей опубликовала мэрия.

Где искупаться в Нижнем Новгороде в 2026 году

В этом сезоне в Нижнем Новгороде планируют запустить 13 пляжей и 7 мест для комфортного отдыха у воды. Они расположены практически во всех районах города - от Автозаводского до Сормовского. Горожане смогут искупаться и позагорать на озерах в черте города, а также на реках Оке и Волге. Есть места для отдыха и в соседнем Кстовском районе. Словом, каждому найдётся водоём по душе - рядом с домом или в живописном парке.

Подготовка к пляжному сезону в Нижнем Новгороде

Как рассказала директор департамента благоустройства Елена Пегова, сейчас на всех объектах проводятся масштабные работы: заменяют песок, устанавливают аншлаги, урны и контейнеры для мусора, а также мобильные и стационарные туалеты. Приводят в порядок малые архитектурные формы: красят и ремонтируют лежаки, раздевалки. Сбор мусора будет вестись ежедневно. На каждом официальном пляже организуют спасательные посты, а дно предварительно обследуют водолазы. Для безопасности детей установят специальные купели и ограждения.

Заместитель директора МАУК «Дирекция парков и скверов» Юлия Конькова подчеркнула, что подготовка к сезону — это не только уборка территории, но и строгий контроль качества. Берутся пробы воды и почвы, и только после положительного заключения специальной комиссии водоём получает разрешение на эксплуатацию.

Особое внимание — чистоте дна. Водолаз городского аварийно-спасательного отряда Роман Богданов, который вместе с коллегами обследовал пляжи и зоны отдыха на Щёлоковском хуторе, рассказал, что работа кропотливая и иногда опасная. Водолазы в специальном снаряжении прочёсывают дно в поисках крупных и опасных предметов — топляков, камней, битых бутылок. С поверхности воды убирают плавающий мусор: брёвна, пластиковые бутылки. А прибрежную часть, которую не взять руками, подчищают граблями.

- За годы работы попадались и необычные находки: телевизоры, холодильники, однажды даже машина. Но чаще всего - обычная грязь, битая и пластиковая посуда, палки. Телефоны и часы - тоже не редкость, - рассказал Роман Богданов.

Дата открытия пляжного сезона в Нижнем Новгороде

Официально купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня. До 25 мая на всех пляжах проведут финальные подготовительные мероприятия, а затем возьмут пробы воды и почвы. В течение всего купального сезона — до августа — исследования будут проводиться еженедельно. Так что у нижегородцев будет всё лето, чтобы насладиться безопасным и комфортным отдыхом у воды. Главное — помнить о правилах поведения на пляже и не мусорить, чтобы водолазам в следующем году не пришлось доставать со дна очередной холодильник.

КОНКРЕТНО

Перечень муниципальных пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде:

Автозаводский район: 4 пляжные зоны:

- 2 пляжа - на территории Автозаводского парка на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный);

- 2 зоны отдыха - на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова)

Канавинский район: 4 пляжные зоны:

- 3 пляжа - на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное (ул. Архангельская и в «Березовой роще» в м/р «Сортировочный»);

- 1 зона отдыха - на Мещерском озере;

Кстовский район: 1 пляжная зона:

- 1 зона отдыха - на реке Кудьма (карьер) (микрорайон «Вишенки», переулок Нагорный);

Ленинский район: 3 пляжные зоны:

- 2 пляжа - на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина),

- 1 зона отдыха - на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября;

Нижегородский район: 1 пляжная зона:

- 1 зона отдыха - на реке Волга, набережная Гребного канала;

Приокский район: 1 пляжная зона:

- 1 пляж – на озере № 1 Щелоковского хутора;

Советский район: 2 пляжные зоны:

- 1 пляж - на озере № 3 Щелоковского хутора

- 1 зона отдыха - на озере № 2 Щелоковского хутора;

Сормовский район: 4 пляжные зоны:

- 4 пляжа – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).