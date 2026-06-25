«Это морально выматывает»: Канадская семья Фейнстра рассказала о сложностях в изучении русского языка

Переехавший в Нижегородскую область канадец пожаловался на языковой барьер. ФОТО: скрин видео.

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область из Канады, продолжает обустраиваться на новом месте и привыкать к особенностям российского менталитета. Важной частью адаптации является изучение русского языка. На днях глава семейства Аренд Фейнстра рассказал о своих успехах на этом поприще.

По словам Аренда, с момента переезда в столицу Приволжья он пользовался услугами переводчика, попутно старательно изучая русский язык. Недавно он решил общаться с окружающими самостоятельно. Однако пока это дается ему с огромным трудом.

- Это расстраивает, когда ты не глупый человек, но чувствуешь себя глупо, потому что не можешь объяснить, чего хочешь. Это морально выматывает, – поделился он.

Как рассказал канадец, все окружающие относятся к нему по-доброму, никто не делает замечаний. Однако его просто никто не понимает.

- Россия не требует слишком многого. Просто все новое, – высказался Аренд.

Попутно семья старается развивать свой бизнес. Однако и здесь есть свои сложности – правила оформления документов, бюрократические вопросы. Правительство Нижегородской области старается помогать ему в этом, но пока решить все вопросы не удалось.

Напомним, многодетная семья из Канады переехала в Россию зимой 2023 года. У 39-летнего Аренда Фейнстра и его жены Аннисы подрастают девять детей. Последние 15 лет супруги занимались разведением крупного рогатого скота в Канаде. В родной стране у них осталась козья молочная ферма и недавно построенная семейная ферма для выращивания животных на мясо. В Нижегородской области они продолжили эту деятельность - тоже обзавелись фермой. Здесь у них уже построена большая мастерская, коровник, несколько курятников и даже выделено помещение под собственную школу.

Этой весной они впервые за два года отправились навестить родных в Канаде и заодно совершили большое путешествие по США. В комфортном автодоме они проехали несколько штатов, однако начали скучали по России.

– Многие не понимают, почему мы отправились в такой долгий отпуск. Любому, кто путешествовал в другие страны известно, что очень сложно длительное время не говорить на родном языке. Нам было очень приятно немного побыть с англоговорящими людьми, но мы уже начинаем очень скучать по России, – рассказывала супруга Аренда Анисса.