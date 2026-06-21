Нижегородским спасателям объявили благодарность за спасение 210 коров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В начале июня в Нижегородской области произошел страшный пожар – загорелась ферма, на территории которой находилось целое стадо коров. Только благодаря грамотным действиям спасателей никто не пострадал. За уникальную спасательную операцию в адрес пожарных пришла благодарность.

- Пожар произошел на ферме по адресу улица Производственная, дом 11 в деревне Гавриловка Ковернинского района, -рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - К моменту прибытия пожарных на ферме горело здание, в котором находились животные. Совместными усилиями спасателей и сотрудников фермы из горящего помещения удалось спасти 210 голов крупного рогатого скота, в том числе семь телят. Общая площадь пожара составила свыше двух тысяч квадратных метров.

Спасателям пришлось выносить телят на руках. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал – ни люди, ни животные. Всего из огня было спасено 210 коров и оборудование на семь миллионов рублей.

- В региональное управление МЧС России пришла благодарность в адрес пожарных 140 пожарно-спасательной части Ковернино, - сообщили в пресс-службе ведомства. – 5 июня на местной ферме загорелась кровля, где находился двор для крупнорогатого скота и административно-хозяйственный корпус.

Совместными усилиями сотрудников и пожарных из горящего здания были эвакуированы 210 голов скота, в том числе семь новорожденных телят.

Теперь спасателям объявили благодарность. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Новорожденных телят пожарные вынесли из горящего здания на руках. Однако на этом операция не закончилась. Работая внутри горящего здания, пожарные смогли локализовать огонь таким образом, чтобы спасти находившееся там оборудование молочного блока. Стоимость сохранённого имущества превышает 7 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Уже в половине третьего ночи весь эвакуированный скот удалось вернуть в стойла, а к полудню – на ферме снова включили электричество. За такую работу пожарных поблагодарил директор предприятия.