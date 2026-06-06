Крупный пожар на ферме в Нижегородской области: Из огня спасли больше 200 голов скота

Больше 200 голов крупного рогатого скота спасли на пожаре в Нижегородской области. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 июня в Нижегородской области произошел крупный пожар – в деревне Гавриловка Ковернинского района загорелась фермой. Только благодаря грамотным действиям спасателей никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Пожар произошел на ферме по адресу улица Производственная, дом 11, - говорится в сообщении. – К моменту прибытия пожарных на ферме горело здание, в котором находились животные. Совместными усилиями спасателей и сотрудников фермы из горящего помещения удалось спасти 210 голов крупного рогатого скота, в том числе семь телят.

Общая площадь пожара составила свыше двух тысяч квадратных метров. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

Как сообщили в МЧС утром 6 июня, на данный момент пожар полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.