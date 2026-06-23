t.A.T.u., Элджей и nkeei: VK Fest объявил новых артистов фестиваля в Нижнем Новгороде

Элджей выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде объявили новую волну артистов, которые выступят 11 июля на VK Fest (6+). На сцену фестиваля выйдут группа t.A.T.u., Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. Специальным гостем станет nkeei. Кроме основного выступления с группой, он выйдет на сцену с другим артистом фестиваля.

Ранее организаторы заявляли первую волну исполнителей. В нее вошли Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV, Ольга Бузова, Zoloto и Saluki.

Напомним, в этом году VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Он состоится 11 июля на одной из самых узнаваемых видовых точек города – на Стрелке. К фестивалю там оборудуют зоны спорта, творчества, детские локации. Помимо концертов от именитых артистов, гостей VK Fest также ждут косплей-дефиле, лектории и автограф-сессии с известными блогерами.

Стоит отметить, что VK Fest этим летом пройдет не только в Нижнем Новгороде. 4 и 5 июля фестиваль запланирован в Санкт-Петербурге, а 18 и 19 июля – в Москве.

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