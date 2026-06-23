Вышла из поезда и упала на рельсы: Стало известно, почему остановили движение в метро Нижнего Новгорода

Движение поездов остановили в метро Нижнего Новгорода из-за несчастного случая Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, почему утром 23 июня в Нижнем Новгороде остановили движение поездов метро. Оказалось, что на станции «Чкаловская» на рельсы упала девушка. Ей стало плохо после выхода из вагона поезда. Об этом сообщили в МП «Нижегородское метро».

Напомним, сегодня утром на Автозаводской линии метро остановилось движение поездов. Никаких предупреждений этому не предшествовало. Поезда просто встали на станциях с открытыми дверьми. Пассажиров попросили покинуть вагоны.

– Я думала, метро работает как часы. И не сразу поняла, что что-то не так. На станции «Московская» поезда стояли, но люди в них не заходили и чего-то ждали. Что происходит, никто не знал, – рассказала «Комсомолке» нижегородка Анастасия Щелокова.

Те, кто опаздывал, перестроили маршрут и добирались до работы на автобусах. Но были и те, кто ждал, когда поезд двинется. Ждать пришлось почти 40 минут.

О причини произошедшего официально сообщили только спустя несколько часов.

– Сегодня в 7.35 на станции метро «Чкаловская» одному из пассажиров после выхода из поезда стало плохо, и он упал на рельсы. Сотрудники станции сразу же сняли напряжение с контактного рельса и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В 8.10 медики эвакуировали пострадавшего, – сказали в МП «Нижегородское метро».

Как рассказал представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов, бригада скорой помощи доставила девушку в НОКБ им. Семашко с травмами средней степени тяжести. В больнице нижегородка пройдет обследование и лечение. Врачам важно установить причину обморока, который привел к падению и его последствиям.

Отметим, 8.14 движение поездов было возобновлено. Сейчас метро работает в штатном режиме.

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