Движение остановилось в метро Нижнего Новгорода утром 23 июня Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Движение остановилось на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде утром 23 июня. Чтобы добраться до работы, пассажирам пришлось ждать около 40 минут. О том, что происходило в нижегородском метро, корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказал очевидец.

Движение поездов остановилось без каких-либо предупреждений. Поезда встали на станциях с открытыми дверьми. Пассажиров попросили покинуть вагоны.

Те, кто опаздывал, перестроили маршрут и добирались до работы на автобусах. Но были и те, кто ждал, когда поезд двинется. Ждать пришлось почти 40 минут.

– Я думала, метро работает как часы. И не сразу поняла, что что-то не так. На станции Московской поезда стояли, но люди в них не заходили и чего-то ждали. Что происходит, никто не знал. Но мне повезло, я простояла всего 10 минут, кто-то ждал все 40, – рассказала Анастасия Щелокова.

«Комсомолка» отправила запрос представителям Нижегородского метрополитена, чтобы узнать, что стало причиной такой продолжительной остановки поездов.

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