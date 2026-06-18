Задушил и добил крышкой бачка унитаза: Нижегородский душегуб убил сокамерника-маньяка

Нижегородский душегуб убил сокамерника-маньяка Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский рецидивист Сергей Туркин убил сокамерника в «Мордовской зоне» для пожизненно осужденных. Во время одной из сор он начал душить соседа, а после ударил его бачком унитаза. Спасти пострадавшего не удалось, и к пожизненному сроку Туркина добавили еще 12 лет.

Убийство произошло 21 марта в исправительной колонии особого режима №1, расположенной в поселке Сосновка в Республике Мордовия. В колонии, которую в народе прозвали «Мордовской зоной», отбывают наказание пожизненно осужденные.

Сергей Туркин попал туда три года назад, когда его приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих пенсионеров в Нижегородской области и сокрытие преступления. Напомним, 13 лет назад пьяный Туркин пришел в дом к 66-летнему соседу и напал на него. Он ударил мужчину ножом в шею, а потом начал бить поленом по голове. Свидетелем этой жестокости стала 91-летняя мать погибшего. Туркин расправился и с ней. После, уничтожив улики, он скрылся. Задержали его только через 10 лет. Оказалось, тогда он уже был судим за покушение на убийство и изнасилование несовершеннолетней. Рецидивиста приговорили к пожизненному лишению свободы и этапировали в Мордовию.

Его сокамерник Александр Дуга был осужден за убийство собственной семьи. В 2003 году в Донецке он зарубил топором жену, на следующий день убил пятилетнюю дочь, а еще через день расправился с тестем, приехавшим в гости. После этого Дуга украл из дома тестя ценности и документы на недвижимость, а во дворе дома сделал семейный склеп. На суде он утверждал, что мать и отец его жены были колдунами.

По данным канала «SHOT» между 43-летним Сергеем Туркиным и его 52-летним сокамерником Александром Дугой были напряженные отношения. Первого раздражало то, что из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом Дуга тяжело передвигался. В ходе одной из ссор нижегородский рецидивист начал душить сокамерника. Он сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем ударил крышкой сливного бачка унитаза. Пострадавшего тут же доставили в санчасть, но спасти не смогли.

За это убийство Сергею Туркину накинули еще 12 лет к пожизненному сроку. Такой приговор поддержала прокуратура Республики Мордовия.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен