Отомстил за побитую даму: под Нижним Новгородом рецидивист по пьяни убил поленом пенсионеров и 10 лет скрывал это

Задержанный признал вину и рассказал, как все было. Фото: Борис КОКУРИН

40-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих пенсионеров в Нижегородской области и сокрытие преступления. Эта жуткая история произошла 10 лет назад в Пильнинском районе. Место действия — село Ожгибовка, которое находится в 7,5 километрах от районного центра. На тот момент оно было фактически вымирающим — в нем проживало менее 200 человек. Более подходящее место для уединения возможно, но все-таки не так уж просто найти в нашем регионе. Случись что — никто и не узнает. Случилось. 28 апреля 2013 года там были убиты два человека. Преступление могло так и остаться нераскрытым, если бы не упорство следователя.

- Нетрезвый подсудимый пришел в дом к соседу, проживающему в деревне Ожгибовка, где напал на потерпевшего, нанес ему ножевое ранение в шею и множественные удары поленом по голове. С целью сокрыть совершенное убийство подсудимый нанес матери погибшего, которая стала очевидцем происходящего, множественные удары ножом и деревянным предметом по голове. После чего злоумышленник скрылся с места преступления, - поделились подробностями произошедшего в пресс-службе регионального СУ СКР.

Бездыханные тела 66-летнего мужчины и его 91-летней матери были обнаружены уже на следующий день. По их виду было очевидно, что оба умерли не своей смертью, однако убийца грамотно замел следы — улики были уничтожены. Установить его личность на тот момент не представлялось возможным. Следователи не бросили это дело и продолжили искать убийцу, хотя по началу эта задача казалась абсолютно невыполнимой.

Долгая и кропотливая работа привела к тому, что осенью 2022 года личность нападавшего все-таки была установлена. Им оказался житель Пильнинского района, который ранее был судим за особо тяжкие преступления.

- Под тяжестью добытых следователем СК в ходе расследования уголовного дела доказательств мужчина полностью признал свою вину в совершении особо тяжкого преступления, - добавили в пресс-службе ведомства.

По словам задержанного, его тогдашняя сожительница пожаловалась, что сосед ее избил. Злоумышленник решил немилосердно расквитаться с обидчиком. На свою беду, старушка-мать убитого стала свидетельницей произошедшего. Убийца сделал так, чтобы она никому ничего не смогла рассказать.

По решению суда, остаток лет убийца проведет в колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.