Нижегородский аэропорт принял 27 рейсов, следовавших в Москву

Аэропорт «Чкалов» принял 27 рейсов, следовавших в Москву. Фото: пресс-служба аэропорта «Чкалов»

Нижегородская воздушная гавань принимает в качестве запасной рейсы, следовавшие в Москву. Это связано с длительными ограничениями на полеты в столице. Аэропорт «Чкалов» уже принял 27 рейсов, из которых 15 – международные. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода.

В нижегородском аэропорту создан оперативный штаб для обслуживания всех бортов. На период дозаправки самолетов и ожидания разрешения на вылет пассажиры находятся либо в салонах самолетов, либо в здании терминала.

В зонах ожидания аэропорта разместили дополнительные мягкие места для отдыха, поставили кулеры с водой, также пассажирам предоставляют еду и напитки.

Сколько продлятся ограничения на полеты в Москву, неизвестно. Авиакомпании ждут обновления информации.

– Убедительная просьба ко всем пассажирам, находящимся в терминале аэропорта «Чкалов», следить за обновлениями информации по громкой связи и на онлайн-табло, – обратились к пассажирам представители аэропорта.

Напомним, утром в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны три рейса из регулярного расписания, ещё два отменены.

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