Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В аэропорту Нижнего Новгорода продолжают действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани, на данный момент задержано три рейса из регулярного расписания, ещё два отменены.

Кроме того, до введения ограничений на использование воздушного пространства нижегородский аэропорт, выполняющий функции запасного для московского авиаузла, принял 13 рейсов, направлявшихся в столицу. По решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.

С пассажирами задержанных и принятых рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэровокзала. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, организовано предоставление напитков и питания, выдан мягкий инвентарь.

Пассажиров, которые только планируют выехать в аэропорт, просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на табло.