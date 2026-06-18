Дмитрий Кабайло высказался о ситуации с БК «Пари НН»

Дмитрий Кабайло сам долгие годы был связан с баскетболом, теперь этим видом спорта занимается его сын. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, который и сам долгие годы был связан с баскетболом, прокомментировал решение клуба не выступать в чемпионате Единой лиги ВТБ в предстоящем сезоне. Об этом он написал пост в своем телеграм-канале.

- В текущих реалиях, с учётом финансовой ситуации, которая коснулась и партнёров клуба, в том числе потенциальных, это взвешенное совместно с клубом и единственно верное сейчас решение, — заявил министр.

Он признался, что как бывший баскетболист и болельщик команды переживает за происходящее. Он поблагодарил менеджмент и игроков за добросовестную работу, за то, что те выкладывались по максимуму в каждой ситуации. Отдельную благодарность он выразил болельщикам, которые оставались с клубом во все времена.

Министр отметил, что оценивает ситуацию не только как чиновник, но и как отец баскетболиста: в системе клуба играет его сын. Именно поэтому он считает, что сейчас важно сменить акценты. Вся система клуба будет сохранена. Молодёжная команда продолжит выступать в Единой Молодёжной лиге ВТБ.

- Сделаем всё, чтобы в регионе оставалось сильное баскетбольное движение, — заявил Кабайло. — Основной приоритет сейчас — создание единой экосистемы баскетбола. Сделаем акцент на воспитании молодёжи, реализации детско-юношеских спортивных проектов, работе бесплатных секций и проведении бесплатных детских турниров, увеличении количества занимающихся баскетболом.

Министр также анонсировал продолжение работы с федерацией по обучению тренеров и развитию баскетбола в районах. По его словам, сильные детские и студенческие команды уже есть во многих округах. «Всё это поможет нам вырастить на нижегородской земле новое поколение чемпионов», — уверен он.

Комментируя перспективы возобновления выступлений в лиге, глава спортивного ведомства заявил, что после стабилизации экономической обстановки у клуба появится шанс вернуться — уже с обновлённой командой, свежими идеями и иным настроем.