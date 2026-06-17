БК «Пари НН» приостанавливает выступление в Единой лиге ВТБ из-за нехватки финансирования. Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» приостанавливает выступление в Единой лиге ВТБ: с сезона 2026/27 главная команда региона не будет участвовать в чемпионате. Причиной стала нехватка финансирования, заявили в руководстве клуба. К слову, первые тревожные звоночки появились неделю назад, когда поползли слухи о долгах по зарплате перед баскетболистами и персоналом клуба. И вот теперь руководство клуба подтвердило: содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможно.

- Текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнёров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности — вынужденная, но управляемая мера.

Как отметили в клубе, все обязательства, взятые на себя регионом в рамках поддержки, выполнены в полном объёме. Финансирование осуществлялось за счёт средств областного бюджета и спонсоров. Однако объективные экономические условия диктуют новые реалии.

Несмотря на приостановку, клуб продолжит работу. Молодёжная команда сохранит своё место в Единой Молодёжной лиге ВТБ. Резервный состав будет выступать в Первенствах России. Клуб намерен делать акцент на развитии юных талантов и воспитании нового поколения нижегородского баскетбола.

Руководство клуба выразило благодарность правительству Нижегородской области и губернатору за многолетнюю поддержку и доверие. Власти региона продолжат выполнять социальные обязательства по развитию баскетбола в области. Отдельные слова признательности — болельщикам и партнёрам, которые на протяжении многих лет поддерживали команду.

За годы существования нижегородский баскетбол прошёл путь от Суперлиги Б до главных европейских турниров. Клуб основали в 2000 году, а уже в 2010-м команда впервые вышла в элитный дивизион российского баскетбола. В сезоне 2010/2011 нижегородцы завоевали серебряные медали Кубка России и впервые приняли участие в «Финале четырёх», а главный тренер Зоран Лукич был признан лучшим в ПБЛ. Команда не раз улучшала свои показатели в Единой лиге ВТБ, регулярно выходя в плей-офф и обыгрывая именитых соперников.

В сезоне 2013/2014 «Нижний Новгород» дебютировал в Еврокубке и дошёл до полуфинала, а через год — в Евролиге, сразу пробившись в ТОП-16. Главной же победой стало завоевание Кубка России в сезоне 2022/2023: в финале нижегородцы обыграли петербургский «Зенит». Этот трофей стал высшим достижением в истории клуба.