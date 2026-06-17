Пса, расстрелянного из дробовика, спасают в Нижегородской области. Фото: предоставлено Екатериной Зориной

Еще один случай жестокого обращения с животными произошел в Нижегородской области. Раненого пса нашли на Бору. Он весь был в крови и почти не двигался, а после на его теле обнаружили 14 пулевых ранений. Кто так поиздевался над четвероногим, неизвестно, но на него уже подано заявление в полицию. В произошедшем разбирался корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Лежал на земле весь в крови

Мимо этого рыжего пса с грустной мордочкой жители Бора пройти не смогли. Он смирно лежал на земле возле киоска с уличной едой, встать на лапы не получалось, шерсть была покрыта засохшей кровью.

Раненого пса нашли на Бору. Фото: предоставлено Екатериной Зориной

Люди предположили, что его сбила машина, и начали обзванивать ветеринарные клиники. Но вечером 12 июня ни одна ветеринарная клиника не могла провести обследование и помочь собаке, а оставить пса одного на улице означало обречь его на гибель. Молодые люди решили приютить бедолагу хотя бы на ночь.

На следующее утро подключились зооволонтеры. Они и отправились с хвостиком в клинику.

Все иначе, чем кажется на первый взгляд

В ветеринарной клинике хвостатый, которого мило назвали Гошей, держался молодцом. Несмотря на сильную боль, он не лаял и не пытался укусить врачей.

Когда ветеринар начал сбривать окровавленную шерсть, теория о том, что собаку сбила машина, начала рушиться. Раны представляли собой круглые отверстия, характерные для пуль, в которых уже начался процесс разложения и появились личинки. Новая догадка подтвердилась на рентгене – все тело пса было испещрено мелкой дробью.

Все тело пса было испещрено мелкой дробью. Фото: предоставлено Екатериной Зориной

– На рентгене выяснилось, что у Гоши множественные пулевые ранения, мы насчитали 14 дробинок в разных местах тела. Больше всех пострадали задние лапы, некоторые пули прошли на вылет через грудную клетку, еще часть застряла в суставах, из-за чего он никогда больше не сможет встать на одну из лап, – рассказала волонтер Екатерина Зорина.

Анализы выявили у Гоши и другие проблемы со здоровьем. Однако многие из них можно связать с возрастом, состояние зубов говорит о том, что пес уже достаточно пожилой. Ему может быть около 10 лет.

Впереди Гошу ждет прием травматолога и несколько операций по удалению дроби из тела. А пока ветврачи восстанавливают общее состояние собаки.

– Для начала важно привести все функции организма в норму. Потом, возможно, придется делать несколько операций, так как за один раз достаточно сложно будет достать всю дробь, ведь осколки разлетелись по всему телу.

На теле собаки обнаружили 14 пулевых ранений. Фото: предоставлено Екатериной Зориной

Пес был домашним

Весь в ранах и засохшей крови, Гоша все равно не был похож на уличную собаку. Он, безусловно, доверял людям, совсем не был тощим, а шерсть хоть и была грязновата, но не сильно. По характеру ран можно сказать, что стреляли в пса недавно, за пару дней до того, как его нашли у киоска. Но если Гоша все же был домашним, то кто и почему поступил с ним так жестоко? В этом вопросе точки зрения горожан расходятся.

Пса, расстрелянного из дробовика, спасают в Нижегородской области Видео: предоставлено Екатериной Зориной

Одни считают, что неизвестный мог заманить собаку, сделать несколько выстрелов и отпустить. Другие же склоняются к тому, что пес пострадал на охоте или хозяин намеренно хотел застрелить пожилого пса из дробовика.

Дело в том, что дробь при выстреле вылетает из ружья как единый снаряд, а затем рассеивается в разные стороны. В зависимости от калибра, размера дроби и других факторов в одном патроне может быть от десятков до сотен дробинок. А значит, осколки могли попасть в тело Гоши во время одного выстрела.

Тем не менее, хвостатый серьезно пострадал. Волонтеры уже заявили в полицию о жестоком обращении с животным.

– В районном отделе полиции города Бор назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом случае издевательства над пушистыми. Жители Богородского района Нижегородской области начали замечать, что их любимцы возвращаются домой с пулевыми ранениями. В кошек стреляют, пока те свободно гуляют на улице. От рук неизвестного пострадали уже более шести домашних питомцев, некоторые из них погибли.

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