Неизвестный садист расстреливает кошек в Богородске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Богородского района Нижегородской области начали замечать, что их пушистые любимцы возвращаются домой с пулевыми ранениями. В кошек стреляют, пока те свободно гуляют на улице. От рук неизвестного пострадали уже более шести домашних питомцев, некоторые из них погибли. А сколько на его прицеле оказалось уличных котов, даже страшно представить. «Комсомолка» разбиралась, как пострадали животные, и ищет ли виновного полиция.

Стреляет по случайным жертвам

Страшные кадры с ранеными животными разлетелись по сети. На кадрах видно, что пушистики возвращаются домой с простреленными лапами, животами и даже головами. В некоторых стреляют и не по разу – и не все кошки после такого выживают.

– У соседей так убили кошку – выстрелили в живот. А у знакомых кот однажды пришел домой с выбитым зубом и дыркой в голове, тоже не выжил, – поделилась в социальных сетях Светлана Камаева.

Пулю нашли хозяева в теле кота. Фото: сообщество "Подслушано_BG" в социальной сети

Тем не менее, нашлись и те, кто попытались оправдать садиста. Одни связали произошедшее с сезоном охоты. Мол, неопытный охотник случайно подстрелил кота. Однако число пострадавших животных говорит о том, что никакой случайности быть не могло. Другие пытались свалить всю вину на самих четвероногих – дескать, залезли куда-то не туда, вот и получили.

Однако, как показывает статистика, садист выбирает своих жертв совершенно случайно. Его мишенью становятся как бездомные котики, так и домашние, которых хозяева выпускают на улицу погулять.

Пушистые любимцы возвращаются домой с пулевыми ранениями. Фото: сообщество "Подслушано_BG" в социальной сети

– Стреляют по всем: и по бездомным и по тем, кто на самовыгуле. К сожалению, хозяева не понимают, что это опасно, – рассказала зооволонтер Анжела Вилкова.

Судя по сообщениям, поступающим из разных уголков Богородского района, орудует стрелок по всему муниципальному округу. Жители Богородска не раз слышали в разных частях городка звуки, похожие на выстрелы, а потом находили своих животных с пневматическими пулями в боку. Доставалось животным на улицах Ленина, Свердлова, Мира, Пушкина и других.

Хозяева в полицию не идут

Стрелок по кошкам появился в Богородске не сегодня. О пострадавших животных сообщали еще в апреле.

– У нас в апреле кот еле дополз до дома со сквозной раной на лапе. Спасали, как могли: ветеринар, уколы, антибиотики, мази. Так и умер бедняга, – вспоминает Идоизида Трунова

Страдали животные от пневматики и раньше.

– Моего Рыжего подстрелили 9 мая 2024 года. Вернувшись тогда домой, он хромал и жалобно мяукал. Оказалось – пуля. Коту делали операцию, – рассказал Алексей Абросимов.

Кот пострадал от пневматики два года назад. Фото: Алексей Абросимов

Несмотря на то, что случаев нападений собралось достаточно много, в полицию никто так и не обратился. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в управление полиции по Богородскому округу не поступало заявлений от хозяев. А тем временем садист продолжает свою охоту на кошек.

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