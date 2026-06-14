Двух человек спасли с тонущего катера у Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде спасли двух человек с тонущего катера. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- В экстренные службы поступил тревожный звонок: на Оке рядом с Молитовским мостом терпит бедствие катер. На место происшествия срочно выдвинулись спасатели МЧС, государственные инспекторы по маломерным судам, а также аварийно-спасательные отряды города и области, - сообщили в мэрии.

Благодаря оперативной и слаженной работе всех служб двоих человек удалось спасти. Они не пострадали. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы вернуть судно на ход.

В регионе сейчас стоит жаркая погода, и число происшествий на воде растёт. К сожалению, не все истории заканчиваются так благополучно — только за минувшие сутки, 13 июня, в Нижегородской области утонули три человека. Спасатели призывают нижегородцев быть предельно внимательными на воде и не пренебрегать правилами безопасности.