Три человека утонули в Нижегородской области 13 июня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением жаркой погоды в Нижегородской области увеличилось число трагических случаев на водоемах: так, 13 июня в регионе три человека погибли на воде. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ранним утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода у Молитовского моста из воды достали тело 17-летнего парня. По предварительным данным, он упал с моста и не выплыл.

Днём в Вачском районе трагедия случилась на пруду Цимлян. Там утонул 52-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером в Нижнем Новгороде у Стригинского моста снова сообщили о погибшем — на этот раз 67-летний мужчина прыгнул в Оку с моста и не смог выбраться. Его тело ещё ищут, туда направлены водолазы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства каждой из трагедий.