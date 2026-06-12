100-метровый стол блюдами национальных кухонь накрыли в парке "Швейцария" Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

День России масштабно отметили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Помимо любимых всеми концертов и тематических мастер-классов, для посетителей парка накрыли 100-метровый стол блюдами национальных кухонь. День России в парке «Швейцария» отметил и корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Праздник подарил нижегородцам много ярких эмоций Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Спорт и искусство

Начался праздник с забега «Этноран». Новички и спортсмены пробежали по парку дистанции в пять и десять километров. Самым же ярким стал один километр, который нижегородцы пробежали в национальных нарядах.

Посетителей парка угощали лимонадом Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В зоне пикника посетителей парка угощали лимонадом, а самые внимательные могли понаблюдать за работой художника из Дзержинска Ильи Спича.

Отдельная развлекательная программа была подготовлена для юных нижегородцев. В детском центре «Вега» прошли тематические мастер-классы.

В зоне для пикника над новой картиной работал художник Илья Спич Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Песни и пляски

Главная сцена парка встречала жителей и гостей города народными и патриотическими песнями от нижегородских ансамблей и вокалистов. Там же состоялся и Всероссийский танцевальный фестиваль DANCE FIT. Буйство красок в костюмах участников и слаженные динамичные движения зарядили зрителей энергией и непреодолимым желанием самим пуститься в пляс.

На главной сцене выступил песенный ансамбль Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я только пришла, но мне уже весело. Поют добрые песни, ещё и погода прекрасная, настроение светлое, праздничное, - рассказала нижегородка Кристина.

Пир на весь мир

Символом широкой и щедрой русской души в праздничный день стал 100-метровый стол. Его блюдами национальной кухни накрыли шеф-повара ведущих ресторанов Нижнего Новгорода. Участникам удалось попробовать уникальные блюда: скрэмбл с сальсой из томатов и авокадо, ребро мангалицы с мясным соусом, зеленым луком, брусникой и гречневой лепешкой и другие.

Пир на весь мир ознаменовал начало гастрономического фестиваля «За одним столом» Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пир на весь мир ознаменовал также и начало первого гастрономического фестиваля «За одним столом», который пройдет в парке с 12 по 14 июня.

День России масштабно отпраздновали в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде Видео: Анастасия Степаненко

Отметим, финальным аккордом праздника станет выступление легендарной группы «Моральный кодекс».

Ранее сообщалось о том, что одним из центров празднования Дня России в столице Приволжья стала Нижегородская ярмарка. 12 июня там прошел мультиформатный этнофестиваль «Действие».

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