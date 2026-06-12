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Общество12 июня 2026 13:00

Парад национальностей, 100-метровый флаг страны и танцевальные баттлы: День России отметили на Нижегородской Ярмаркефото

100-метровый флаг развернули на Нижегородской ярмарке в День России
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородская Ярмарка стала одним из центров празднования Дня России в столице Приволжья.

Нижегородская Ярмарка стала одним из центров празднования Дня России в столице Приволжья.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

12 июня Нижегородская Ярмарка стала одним из центров празднования Дня России в столице Приволжья. В этот день здесь проходит мультиформатный этнофестиваль «Действие». Праздничные мероприятия развернулись сразу на нескольких площадках Ярмарки. Корреспондент "КП-Нижний Новгород" побывал на каждой. Рассказываем, как прошел праздник.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Площадки фестиваля работали одновременно в нескольких направлениях. Творческая станция предложила мастер-классы по хохломской и городецкой росписи и шесть театральных представлений, посвящённых Году единства народов России. На танцевальной станции развернулись настоящие балттлы. Танцовщики соревновались в пластичности и точности движений под зажигательную музыку.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Еще одной точкой притяжения гостей праздника стала музыкальная станция. На площадке проходили игры "Угадай мелодию", а также состоялся мастер-класс от диджея по сведению треков.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

На творческой станции гости фестиваля вязали, лепили из глины, делали тряпичных кукол и разукрашивали деревянные ложки. Мастер-классы шли непрерывно, и за столами было особенно много детей, хотя и взрослые принимали активное участие.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке..

День России отметили на Нижегородской Ярмарке..

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Кульминацией стали парад национальностей и хоровод единства. Несколько десятков человек в ярких национальных костюмах, представляющих народы России, прошли праздничным шествием. Парад стал напоминанием о том, как многонациональная и уникальная наша страна. Следом за шествием развернули 100-метровый флаг Российской Федерации. Огромное полотно пронесли по всей территории Нижегородской Ярмарки.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

День России отметили на Нижегородской Ярмарке.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

На территории разместилась этно-ярмарка с народными ремёслами и промыслами, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, а также прошла граффити-акция с участием известных художников из разных регионов. Весь день работала автомобильная выставка, посвящённая 90-летию Госавтоинспекции.

Программа на Ярмарке продлится до 19:30. В 18:15 на сцену с концертом выйдет группа «Рок-острова», которая исполнит свои главные хиты.