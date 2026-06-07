«Рожать будем точно в Нижнем Новгороде»: Гимнастка Дина Аверина объявила о своей беременности

Олимпийская призёрка раскрыла подробности беременности на премии МУЗ-ТВ. Фото: Телеграм-канал Дины Авериной

Радостная новость пришла из семьи знаменитой нижегородской гимнастки Дины Авериной. Спортсменка и её супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, впервые официально подтвердили, что ждут ребёнка. Накануне фигурист опубликовал в социальных сетях кадры семейной фотосессии с заметно округлившимся животом супруги, подписав снимки коротко и трогательно: «В ожидании чуда».

В тот же день супруги появились на премии МУЗ-ТВ «Движение», где спортсменка впервые вышла на публику в статусе будущей мамы. По словам пары, сейчас Дина находится примерно на седьмом месяце беременности. Будущие родители уже знают пол малыша, однако раскрывать его поклонникам пока не собираются. Кроме того, супруги рассматривают возможность партнёрских родов.

– Мы с Димой давно знаем пол. Но я думаю, что до последнего будем держать в секрете. Дата ПДР уже известна, рожать будем точно в Нижнем Новгороде, потому что я родом из этого города и там есть хорошие врачи, которым я доверяю. Поэтому мы решили провести это лето в Нижнем и заодно там родить, – рассказала Дина Аверина в интервью Super.ru.

Гимнастка призналась, что беременность проходит спокойно. По её словам, большое значение имеет поддержка близких людей, благодаря которой этот важный период даётся легко и комфортно. Дина также рассказала, как сообщила мужу радостную новость. Она подготовила для Дмитрия небольшой подарок и вручила ему коробочку-сюрприз, в которой скрывалась главная семейная тайна.

Новость о будущем пополнении вызвала настоящий шквал поздравлений в социальных сетях. Поклонники признаются, что до последнего не догадывались об «интересном положении» спортсменки.

– Ура, поздравляю! Безумно рада за вас! Какое же это счастье, вы будете самыми лучшими родителями, – написала одна из подписчиц.

– Ого! Вот это неожиданность! Ни за что бы не догадалась! – удивляются поклонники.

Многие также вспомнили участие Дины и её сестры Арины Авериной в шоу «Сокровища императора». Зрители отметили, что спортсменке пришлось проходить непростые испытания и справляться с эмоциональным напряжением во время съёмок. Несмотря на конфликты с другими участниками и психологическое давление, сёстры продолжили борьбу за главный приз проекта.

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв сыграли свадьбу летом 2025 года. Их роман начался во время участия в проекте «Народный Ледниковый период», где прославленная гимнастка после завершения спортивной карьеры попробовала себя в фигурном катании. Теперь супруги готовятся к самому важному событию в своей жизни – рождению первого ребёнка.