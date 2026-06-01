Усомнились в статусе олимпийских чемпионок: Сестры Аверины попали в скандал на шоу «Сокровища императора»

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины принимают участие в шоу «Сокровища императора» (16+). 31 мая в эфир вышел восьмой выпуск, в котором спортсменки оказались в эпицентре скандала с семьей Кошкиных – актрисой Яной и ее мамой Маргаритой.

Съемки шоу проходят в китайском городе Чунцин. Участие принимают звезды вместе с одним из членов своих семей. Пары проходят различные испытания, которые проверяют их отношения на прочность. Участникам шоу запрещено пользоваться английским языком и подсказками на китайском. Пара, одержавшая победу по итогам всех испытаний, получит один миллион юаней – около 10 миллионов рублей.

Как и на любом шоу, здесь не обошлось без конфликтов. Противостояние Авериных с Кошкиными началось еще в стартовом испытании, где участникам нужно было бросать камни, попадая в ячейки своего цвета. Попадание в «чёрную кошку» давало право усложнить задачу любому сопернику. Аверины воспользовались этой возможностью против Кошкиных в отместку за чёрную метку на прошлой неделе. Затем соперники начали по очереди кидать друг в друга усложнения.

Кульминация наступила за общим столом. Сёстры получили «чёрную кошку» – штрафной символ, а затем в свой адрес услышали обвинения в невоспитанности и высказывания о своем статусе «Олимпийских чемпионок».

– Одна из этих девочек – призёр Олимпийских игр, но почему-то всегда говорят «Олимпийские чемпионки», – сказала Марго Кошкина.

Своим мнением о гимнастках высказала и Яна Кошкина:

– У меня много знакомых олимпийских чемпионов… У всех настоящих спортсменов такое хорошее воспитание, – добавила она.

Тема олимпийского статуса стала для сестер особенно болезненной. Несмотря на попытку Арины и Дины примириться перед чайной церемонией, Марго вновь подняла больную тему олимпийских наград. Выдержать психологическое давление гимнасткам помогла поддержка певицы Наташи Королёвой, которая отметила, что сёстры слеплены из другого теста, и оно называется «спорт».

Несмотря на череду неудач во второй соревновательный день и психологическое давление, Аверины остались в проекте. Сестры выдержали все испытания и продолжили борьбу за главный приз.