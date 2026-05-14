Аптекарский огород откроют на заднем дворе дома-музея провизора Николая Эвениуса. Фото: Команда проекта "Дом Эвениуса"

Аптекарский огород откроют на заднем дворе дома-музея провизора Николая Эвениуса в Нижнем Новгороде в июне. На территории появятся не только высокие грядки с лекарственными травами и растениями, но также сцена для камерных концертов, летняя веранда кафе и площадка для отдыха в тени плодовых деревьев. О том, какие работы уже выполнены на заднем дворе Дома Эвениуса, как будет выглядеть будущий аптекарский огород и какие растения там появятся, корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказал соавтор проекта «Дом Эвениуса» Никита Гамзюль.

Напомним, дом внука первого нижегородского аптекаря Николая Эвениуса располагается в Заповедных кварталах на улице Студеной, 45. Двухэтажное каменно-деревянное здание было построено во второй половине XIX века. В советское время строение подверглось небольшим перепланировкам, в нем обустроили коммунальный дом на четыре квартиры. В 2021 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия, а в 2024 году почти полностью разрушенный дом начали восстанавливать.

Открыли новое уникальное пространство, объединяющее в себе музей-театр и кафе, в октябре прошлого года.

Дом внука первого нижегородского аптекаря Николая Эвениуса. Фото: Команда проекта "Дом Эвениуса"

Аптекарский огород – дань традициям

По рассказам местных жителей, в советское время при домах в Заповедных кварталах были большие территории, достигавшие 20 соток. На них люди разбивали сады и огороды, ставили бани, теплицы и сараи для инвентаря. Со временем, конечно, участки уменьшались. Так произошло и с домом внука аптекаря Эвениуса.

В 2000-х годах участок будущего музея сократился почти на 90 процентов, и за домом построили жилой комплекс с парковкой и охраняемой территорией.

После того как в 2017 году двухэтажный дом расселили, он еще несколько лет стоял заброшенным, а во дворе, где когда-то были сад и огород, все покрыли бурьян и росший, словно сорняк, американский клен.

Взявшиеся за восстановление уникального дома архитекторы решили на заброшенном участке сделать целое культурное пространство с огородом. Это стало своего рода данью традиции, советскому периоду, и, конечно, аптекарям, которые в своих домах разбивали такие огородики для выращивания трав.

Срубить клен, избавится от сорняков и мусора было самым простым этапом работы. Фото: Команда проекта "Дом Эвениуса"

Симбиоз природы и комфорта

Воссоздать тот огород, что много лет назад был за домом, не представлялось возможным: ни фотографий, ни чертежей, ни даже воспоминаний, заботливо переданных потомкам, к сожалению, не осталось. Решено было разбивать огород с нуля, в современном стиле, но с элементами старины. Так и эстетика тех самых аптекарских огородов сохранится, и комфорт, к которому уже привыкли горожане, появится.

Итак, в 2025 году на участке начались изменения. Срубить клен, избавится от сорняков и мусора было, наверное, самым простым этапом работы. Дальше подрядчику предстояло провести под землей дренажную систему сбора воды, забетонировать неподходящую для выращивания растений глиняную землю, установить и обшить лиственницей границы с соседними участками. Во дворе дома также поставили столики и лавочки, а дорожки замостили натуральным гранитом, который имитирует старинную брусчатку.

А сохранить баланс архитектуры и природы помогут высаженные еще осенью яблоня, сирень и сохранившаяся на участке многолетняя рябина.

Аптекарский огород до начала работ и сегодня. Фото: Команда проекта "Дом Эвениуса"

Особым местом притяжения станет, конечно, и сам аптекарский огород. Подрядчик уже начал засыпать высокие грядки черноземом. В ближайшее время будут высажены шалфей, тимьян, ромашка, вероника лекарственная, герань, зверобой, земляника и другие растения, а также огородные культуры: укроп, петрушка, лук и другие. Часть грядок при этом останутся пустыми, что бы нижегородцы сами решили, какие растения хотят там видеть. А вот заниматься огородом будут проверенные специалисты города.

Дикая природа, летняя веранда и камерные концерты

Территорию за Домом Эвениуса разделят на английский сад, обработанный человеком, и участок дикой природы, где травы и цветы будут расти в хаотичном порядке, а человек – являться всего лишь гостем.

– Эта деталь тоже своего рода дань традиции и истории. Ведь всего пару столетий назад дом находился на окраине города, где заканчивалась улица и начинались поля, – сказал Никита Гамзюль.

Нашлось в саду и место символизму. Проходящая во дворе дома деревянная дорожка не просто так уложена в форме зигзага. Она обозначает русло речушки, которая, по легенде, очень давно протекала на месте нынешней улицы Студеной.

Да и сам аптекарский огород станет не просто красивым местом с растениями, а настоящим культурным пространством. Во дворе Дома Эвениуса планируют проводить камерные музыкальные концерты, показы фильмов, мастер-классы, чаепития и экскурсии.

– Летом там будет открываться веранда кафе, и гости смогут заказать необычные аптекарские десерты и напитки прямо через окно первого этажа. А зимой на месте сцены вполне может появиться большая новогодняя ель и ледяная горка рядом, – воодушевленно добавил соавтор проекта «Дом Эвениуса».

В этом уютном месте и взрослые, и дети найдут не только отдых, но и развлечения. Полюбоваться же красотой, созданной совместно природой и человеком, нижегородцы и гости города смогут уже в начале следующего месяца. На данный момент открытие аптекарского огорода запланировано на 5 июня.

