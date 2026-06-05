Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» откроется в Нижнем Новгороде 6 июня

В Нижнем Новгороде 6 июня стартует пятый юбилейный сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Фото: АНО «Центр 800».

В Нижнем Новгороде 6 июня стартует пятый юбилейный сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская» (0+). Каждую субботу с 12:00 до 22:00 на улице будут организованы разнообразные кулинарные мероприятия, концерты, мастер-классы и многое другое. Посетить их сможет любой желающий.

Каждая суббота посвящена отдельной теме. Первый день, 6 июня, объявлен «Стартом в лето». Основные события развернутся на площади Маркина. Здесь с 12:00 до 22:00 будут сменять друг друга шоу, музыка, розыгрыши, мастер-классы и лекции. Торжественное открытие состоится в 15:20 после парада ресторанов, который начнётся в 15:00 в начале улицы Рождественской. В программе: лимонадная мастерская, интерактив, кулинарная битва «Окрошка х Свекольник», диджей-сеты, выступление кавер-группы PREKRASNO.

На площади Маркина также работают «Зона отдыха» (буккроссинг, настольные турниры, фитнес-тренировки), «Зона творчества с лекторием» (мастер-классы по рисованию, коллажи, книжный лекторий библиотерапевта), а также танцевальные уроки (бачата, меренге, латина) и вечерние танцы под открытым небом. В чайной зоне на самой улице проведут две чайные церемонии от «Горьков чай».

Вдоль улицы развернут ярмарку ремесленных товаров и расширенные летние веранды с дегустациями блюд и напитков. Фестиваль входит в программу мультижанрового проекта «Столица закатов» (16+), который стартовал в прошлые выходные с концерта Доры, и реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В связи с проведением фестиваля с 6 июня по 29 августа каждую субботу (с ночи пятницы до утра воскресенья) будет закрыто движение транспорта по улице Рождественской на участке от площади Маркина до улицы Широкой.