Бывшего заммэра Нижнего Новгорода Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему заместителю мэра Сергею Егорову. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему заместителю мэра Сергею Егорову. Его признали виновным в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», суд назначил ему штраф в размере 4,5 млн рублей.

Напомним, Сергей Егоров был задержан в конце 2025 года по обвинению в получении взятки за содействие в обустройстве парковок на муниципальных земельных участках на улицах Космической, 40 лет Победы и Адмирала Макарова. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года он через посредника получил 120 тысяч рублей от предпринимателя и коммерческой организации. В ходе расследования у него изъяли автомобиль Exeed стоимостью 6,3 млн рублей, так как законность происхождения средств на его покупку чиновник не подтвердил.

Сторона обвинения просила для Егорова 3,5 года колонии общего режима, штраф 360 тысяч рублей и запрет на госслужбу. Однако суд учёл полное признание вины, раскаяние и семейные обстоятельства: чиновник воспитывает двоих детей, которым семь и 17 лет, его отец страдает гипертонией, а старший сын – астмой.

По итогу рассмотрения всех материалов дела суд вынес приговор в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей. Также ему на протяжении четырех лет запрещено занимать государственные должности. Кроме того, бывший вице-мэр обязан вернуть государству 120 тысяч рублей – сумму полученной взятки. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде. Арест, наложенный на 500 тысяч рублей, два смартфона и автомобиль, снят.