Экс-заммэра Нижнего Новгорода в суде попросил не давать ему реальный срок. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В Нижегородском районном суде 9 июня бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров выступил с последним словом. Чиновник попросил суд назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы, заявив о раскаянии и осознании содеянного. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Напомним, Егорова задержали в декабре 2025 года по обвинению в получении взятки за содействие в организации незаконной парковки. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года он через посредника получил 120 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя и коммерческой организации.

Парковки находились на улицах Космической, Адмирала Нахимова и 40 лет Победы. Контракт был заключён с директором ООО ГК «Нижегородский партнёр» и предпринимателем, который занимался стройматериалами. Сначала все разрешения были оформлены, однако затем, по версии следствия, Егоров потребовал оплату производить наличными, а договоры расторгнуть.

В период расследования бывший заммэра находился под домашним арестом. В своём последнем слове он признал вину и попросил не назначать реальный срок.