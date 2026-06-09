Экспонаты со всей страны, два года подготовки и экскурсии от министра: Глава нижегородского минкульта Наталья Суханова раскрыла секреты выставки «Великая Всероссийская»

Выставка собрала более 100 подлинных экспонатов. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая в Нижнем Новгороде открылась экспозиция «Великая Всероссийская» (6+), посвященная 130-летию легендарной XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. В историческом здании Пакгауза собрано более 100 подлинных экспонатов, а цифровые технологии позволяют в буквальном смысле перенестись в прошлое. Подготовка к масштабному событию заняла два года. О том, как она проходила, на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Пушкин без границ» (0+) рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Что можно увидеть на «Великой Всероссийской»

Экспозиция выстроена как путешествие сквозь время. Сначала зритель знакомится с предпосылками и организацией XVI Всероссийской выставки, затем перед ним открывается макет выставочного городка 1896 года, созданный при помощи современной 3D-печати. Историческую часть дополняют более ста раритетов: рекламная ложка семёновских мастеров, картина Васнецова «Ковёр-самолёт», генератор переменного тока, первый российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В крошечном кинозале демонстрируются фильмы братьев Люмьер. Эти же фильмы показывали посетителям 130 лет назад, а в кинозалы на их просмотр выстраивались огромные очереди.

Фото: Александр Воложанин

Также на выставке можно увидеть и современные экспонаты, которые являются закономерным продолжением технических новинок, показанных еще 130 лет назад. Гости могут увидеть макеты судов «Валдай» и «Метеор», кабину трамвая «МиНиН», беспилотные аппараты, собранные в Нижнем Новгороде, и новое прочтение хохломской росписи. Соединяют две эпохи технологии: VR-очки переносят на выставку 1896 года, а в фотозоне с дополненной реальностью можно «примерить» образ человека из Российской империи. Выставка работает с 29 мая по 4 ноября.

«Мы хотели восстановить историческую справедливость»

По словам Натальи Сухановой, «Великая Всероссийская» родилась из желания восстановить историческую справедливость. Ведь более 100 лет о выставке никто не вспоминал и не проводил таких масштабных мероприятий.

– Экспонаты разлетелись по стране, не было исследований и научных трудов, которые давали бы понимание, насколько важное событие проходило тогда в Нижнем, –поделилась министр.

Министр культуры поделилась эмоциями от работы над выставкой. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Чтобы «Великая Всероссийская» случилась, нижегородское министерство культуры два года искало партнеров и поддержку для реализации такого масштабного проекта.

– Было понятно: это не региональный уровень, это масштаб страны. Восстановление справедливости по отношению к событию, о котором сто лет не говорили, – пояснила Наталья Суханова.

Экспонаты собирали по всей стране

Главной сложностью стала исследовательская часть. В отличие от музейных проектов, где есть государственный каталог и понятно, где находятся предметы, здесь специализированного собрания не существовало.

– Музейных специалистов по той выставке не было. Экспонаты, которые надо было сохранить, разъехались по всей стране – и никаких госкаталогов по ним. Поисковая группа кураторов два года искала предметы. Собрали более 100 экспонатов, привлекли свыше 50 партнёров, – рассказала Наталья Суханова. – Транспортные компании смеялись: «Покажите ту женщину, которой нужен этот металл». Некоторые экспонаты весили в среднем по 400 килограммов и сделаны были полностью из металла. Без исторической справки это и правда выглядело как сумасшедшая идея собирать железо со всей страны.

Всю работу над проектом сопровождали архивисты. Для поиска материалов о выставке 1896 года потребовалось взаимодействие с шестью архивами страны. По словам министра культуры, проект полностью основан на исторических документах.

На выставке представлены и современные экспонаты. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я лично провожу экскурсии»

Наталья Суханова признаётся, что ей тесно в рамках рутинной чиновничьей работы. Она настолько погружена в проект, что часто сама водит экскурсии по выставке.

– Я вот, например, сейчас сама провожу экскурсию по «Великой Всероссийской». Приехала Екатерина Андреева. После участия в мероприятии Союза журналистов России я ее пригласила и провела экскурсию. Потом она сказала: «Я много видела чиновников, но чтобы он был настолько погружён, настолько в контексте». Я ответила: так это мой ребенок, я два года вынашивала его, – поделилась министр.

Наталья Суханова призналась, что ей скучно постоянно сидеть в кабинете и отдавать распоряжения. Намного интереснее работать «в полях» и быть непосредственной частью реализованных проектов.

– И вот такие замечательные проекты, которые мы ведём, – это моя отдушина. Я действительно вижу результат и безумно люблю творить, – сказала министр.

Выставка объединила технологии, историю и сотню людей

Огромный массив исторических данных требовал современной упаковки. В экспозицию внедрили цифровой слой, а искусственный интеллект помог структурировать информацию и сделать её доступной.

– Только над ландшафтом выставки трудились более 100 архитекторов. Как всё это уместить в одну экспозицию? Цифровизация и искусственный интеллект позволили разобрать материал, разделить его по тематическим блокам и сделать интересным для детей, – пояснила Наталья Суханова.

С помощью виртуальной реальности можно оказаться в 1896 году. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Процесс поиска экспонатов неожиданно запустил цепочку партнёрств. Когда организаторы находили предмет в каком-нибудь ведомственном музее, коллеги сами выходили на связь.

– Найдут экспонат – звонят и говорят: «Возьмите и нас тоже». «А мы знаем, где ещё лежат предметы». «А пригласите нас с просветительской программой». Так родилась целая серия совместных проектов, – поделилась министр. – Даже московский «Метрополь» впервые выезжает за пределы столицы с творческим вечером.Всё это стало возможным благодаря импульсу от «Великой Всероссийской».

Подводя итог, Наталья Суханова назвала выставку экзаменом для всей команды и призналась, что уже видит, как проект меняет отношение к историческому наследию.

– Важно быть рупором и делать тему модной. И сейчас уже все делегации – от китайских до регионов ПФО – едут к нам. Это значит, что труд двух лет был не зря.