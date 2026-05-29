Мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» (6+), приуроченная к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, открылась в Нижнем Новгороде 28 мая. В выставочном Пакгаузе удалось собрать более 100 подлинных экспонатов прошлого и объединить их с передовыми решениями современности. Одним из первых на выставке побывал и корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Статус: Великая

Подготовку к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, которую впоследствии стали называть «великой» лично курировал министр финансов Российской империи Сергей Витте. Выставка стала первой, прошедшей вне столичных городов и крупнейшей за всю историю проведения всероссийских выставок. Ее площадь превышала 80 га, а для экспонатов было построено более 170 павильонов. Только на подготовку и организацию выставки 130 лет назад ушло более 10 млн рублей, что по нынешнему курсу составляет порядка 73 млрд рублей.

Конечно, и значение выставки для Нижнего Новгорода было колоссальным. К ее открытию в городе выстроили здания окружного суда, биржи и банка. Начал работать Нижегородский драматический театр, были построены два фуникулера и даже запущен первый трамвай.

– Эта выставка получила статус великой не просто так. Она была самой крупной и самой масштабной из всех 16 выставок, проходивших на территории России. Изобретения, представленные тогда, до сих пор составляют фундамент и основу промышленности, – сказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Более 100 сохранившихся экспонатов

Подготовка к «Великой Всероссийской» заняла три года. Над проектом работала огромная команда из более чем 25 музеев, архивов и коллекционеров со всей страны. Им удалось собрать свыше 100 подлинных экспонатов, 90 процентов которых имеют нумерацию выставки 1896 года.

Не случайно для проведения выставки выбрали пространство Пакгауза, ведь именно оно было одним из павильонов 130 лет назад.

– «Великая Всероссийская» – это не просто исторический очерк, это настоящее исследовательское открытие и восстановление исторической правды. Целых сто лет мы ничего не слышали и не знали о выставке 1896 года. Экспонаты, представленные на той выставке, разлетелись по стране, и не было исследований и научных трудов, которые способствовали бы комплексному подходу и пониманию, насколько же важное и масштабное событие проходило тогда в Нижнем Новгороде, – сказала Наталья Суханова.

Сценография выставки построена по хронологическому принципу и ведет посетителя сквозь 130 лет истории, начиная с предпосылок и организации выставки. В следующем зале зрителю открывается большой макет выставочного городка, созданный с помощью современной 3D-печати. А экспонаты, которые были представлены на выставке еще 130 лет назад, сейчас становятся неким мостиком, пройдя по которому, можно на мгновение перенестись в прошлое и попробовать почувствовать то, что тогда ощущали посетители выставки. До нас дошли рекламная ложка, сделанная семеновскими мастерами, картина Васнецова «Ковер-самолет», генератор переменного тока, первый российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и другие экспонаты. А в маленьком кинотеатре «крутят» фильмы братьев Люмьер, которые демонстрировались на Всероссийской промышленной и художественной выставке.

Виток в будущее

В современном мире даже выставку о выставке 1896 года было бы сложно представить без новых технологий. Специально для экспозиции был создан цифровой слой, позволяющий буквально воссоздать образ легендарной выставки.

– Вспоминая выставку 1896 года, мы пытались связать события того времени с сегодняшним днем. И поэтому в экспозиции представлены и передовые решения нашего времени, связанные с Нижним Новгородом, – сказал заместитель губернатора Нижегородкой области Егор Поляков.

Технологический прогресс и развитие промышленности демонстрируют макеты «Валдая» и «Метеора», кабина трамвая «МиНиН» и беспилотные аппараты, собранные в Нижнем Новгороде. Художественная составляющая отражается в современном прочтении хохломской росписи, представленном брендом «Хохлома».

Как ни странно, прошлое и настоящее объединил искусственный интеллект. Надев VR-очки, можно оказаться на выставке 1896 года, а в фотозоне с дополненной реальностью примерить на себя образ человека, жившего в Российской Империи 1896 года.

Мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» не только сохраняет общее наследие прошлого, но и демонстрирует возможности будущего. В пространстве выставочного Пакгауза можно увидеть, чем наполнялась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, прочувствовать, что тогда волновало людей, и в то же время ощутить, насколько далеко шагнул прогресс.

Отметим, экспозиция будет работать с 29 мая по 4 ноября.

