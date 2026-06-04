Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском запустят 5 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В июле между Нижним Новгородом и столицей Республики Беларусь Минском «Аэрофлот» запустит прямые авиарейсы. Раньше перелеты осуществлялись с пересадкой в Москве и занимали от четырех часов. Теперь общее время в пути сократится в два раза. Этот шаг еще больше укрепил сотрудничество между столицей Приволжья и Беларусью.

Расписание рейсов Нижний Новгород-Минск

Рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Чуть раньше, с 29 июня, прямое авиасообщение с белорусской столицей появится и у соседних Чебоксар – перелеты запланированы по понедельникам и четвергам.

На обоих новых маршрутах задействуют современные лайнеры Airbus A320, оборудованные салонами эконом- и бизнес-класса. Продажа билетов уже открыта. На сайте перевозчика цены начинаются от девяти тысяч рублей.

Прямое авиасообщение дает возможность нижегородцам увидеть главные достопримечательности Минска: Национальную библиотеку Беларуси, Ворота Минска, Площадь Независимости, Костёл святых Симеона и Елены и другие.

Национальная библиотека Беларуси в Минске. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый этап сотрудничества с Беларусью

Запуск прямых рейсов стал логичным транспортным дополнением к тому высокому уровню взаимодействия, который демонстрируют города. Недавно в столице Беларуси прошли «Дни Нижнего Новгорода». Мероприятия, состоявшиеся 14 и 15 мая, еще больше укрепили связь с братским народом.

Ключевым событием стало подписание главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым новой дорожной карты сотрудничества на 2026–2028 годы. Этот стратегический документ объемнее предыдущих и охватывает более десяти направлений: от экономики и дорожного хозяйства до социальной политики и патриотического воспитания.

Подписание дорожной карты о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В рамках соглашения запланированы не только культурные обмены, но и внедрение совместных технологий. Например, нижегородская делегация уже присмотрела на минских предприятиях новые образцы коммунально-уборочной техники, которую в будущем могут использовать на улицах областного центра.

Куда еще можно улететь из Нижнего Новгорода без пересадок?

Прямое авиасообщение с Минском стало дополнением внушительной маршрутной сети нижегородского аэропорта. Для пассажиров доступны более 25 направлений как внутри страны, так и за рубежом.

Внутренний туризм охватывает ключевые города России: ежедневные рейсы соединяют Нижний Новгород с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом и Новосибирском. Также без пересадок можно добраться до Калининграда, Минеральных Вод, Махачкалы, Уфы и Самары.

Зарубежные направления включают главные курортные страны – Египет и Турцию, а также страны с уникальным местным колоритом – Армения, Грузия, Узбекистан.

Также недавно были запущены прямые рейсы в Белград. Они начали летать с 19 мая и уже полюбились нижегородцам. Это маршрут с двойной выгодой: Сербия привлекает российских туристов своим особым балканским колоритом, близостью культур и побратимскими отношениями с Россией. Кроме того, Белград является удобным пунктом для пересадок на самолеты до Венгрии, Черногории, Италии и других стран Евросоюза.