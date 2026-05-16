Юрий Шалабаев подписал новую дорожную карту о сотрудничестве с Минском

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали новую дорожную карту о сотрудничестве между Минском и столицей Приволжья. Документ рассчитан на 2026-2028 год и включает в себя свыше 40 совместных проектов и мероприятий в самых разных сферах. Подписание соглашения прошло в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске, куда прибыла большая нижегородская делегация.

- Нашему сотрудничеству с Минском порядка четверти века. Мы с определённой периодичностью подписываем дорожные карты, которые включают в себя конкретные мероприятия и проекты. Наше предыдущее соглашение на 2023—2025-й год мы успешно реализовали. Сейчас мы подписали новую дорожную карту. Я уверен, что ее реализация позволит достичь максимальных результатов по всем направлениям.

По словам главы города, новый документ охватывает свыше 10 направлений и включает в себя несколько десятков проектов и мероприятий в разных сферах. Среди них образование, социальная политика, спорт, физическая культура и патриотическое воспитание. Также города активно взаимодействуют в сфере туризма, экономики, транспорта и дорожного хозяйства.

Большое значение для развития взаимовыгодного сотрудничества имеют и Дни Нижнего Новгорода в Минске, которые сейчас как раз проходят в столице Беларуси. К этому мероприятию Нижний Новгород подготовил насыщенную программу. Она включает в себя выставки нижегородских музеев, спектакли нижегородских театров и другие культурные события. Программа рассчитана на несколько дней.

- На одной из главных площадей Минска 16 мая будет концертная программа тоже с участием нижегородских коллективов. И сквозной темой, конечно, на всех мероприятиях остается дружба Нижнего Новгорода и Минска, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

В ходе своего визита в Беларусь нижегородская делегация посетила белорусское предприятие, выпускающее коммунально-уборочную технику.

- Нам представили несколько вариантов новых машин, которые мы можем использовать в Нижнем Новгороде. Наши специалисты будут их изучать, – заявил глава города.

Важность состоявшегося визита и подписание новой дорожной карты сотрудничества отметила и белорусская сторона.

- Новый план мероприятий включает порядка 40 мероприятий, охватывающих торгово-экономическую сферу, туризм, образование, спорт, патриотическое воспитание,- отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Но ключевое для нас, конечно же, экономика. На ней базируется устойчивое развитие любого государства, региона. Кроме уже устоявшегося сотрудничества, мы продолжим наращивать темпы.

Большой блок взаимного сотрудничества посвящен культуре. И здесь уже есть большое поле для совместной работы учреждений культуры.

- В рамках проводимых Дней Нижнего Новгорода наши коллеги сделали акцент как раз на культурной составляющей. Привезли свое творчество и таланты. Проходят выставки, спектакли, концертные программы, доступные для всех минчан, - подчеркнул Владимир Кухарев.

Помимо сотрудничества на уровне городов, большое внимание уделялось и взаимодействию на уровне отдельных районов. Так, соглашения о сотрудничестве с минскими районами подписали Ленинский, Московский и Кстовский районы Нижнего Новгорода. Теперь все девять районов столицы Приволжья имеют прямые партнерские связи с районами Минска.

- Это тоже очень важно, потому что уже районы будут непосредственно на местах работать по дальнейшей реализации всех намеченных планов и вовлечению представителей бизнеса в этот процесс. Сделаем все для того, чтобы в установленные сроки реализовать всё, что задумано, –заявил Владимир Кухарев.